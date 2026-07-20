경과원 '경기북부 대양주 시장 개척단' 운영…420만 달러 성과

AI 핵심 요약beta
- 경기도경제과학진흥원이 12일~17일 호주에서
- 경기북부 중소기업 시장개척단 운영해 420만달러
- 수출 상담 성과 거두며 대양주 수출판로 넓혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도경제과학진흥원이 호주 시드니와 멜버른에서 경기북부 중소기업으로 구성된 대양주 시장개척단을 운영해 420만 달러 규모의 수출 상담 성과를 거두며 북부권 기업들의 신규 수출판로 확대 가능성을 확인했다.
경과원은 지난 12일부터 17일까지 호주 시드니와 멜버른에서 '2026년 경기북부 대양주 시장개척단'을 운영하고 경기북부 중소기업의 대양주 시장 진출과 수출시장 다변화를 지원했다고 20일 밝혔다.
경과원에 따르면 중동 정세 불안, 글로벌 공급망 재편 등으로 통상 환경 불확실성이 커지는 상황에서 안정적인 소비시장과 높은 구매력을 갖춘 대양주 지역이 새로운 수출 유망시장으로 부각되는 데 따라 이에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 현지 마케팅 활동에 나선 것이다.
이번 시장개척단에는 고양시 2개사, 남양주시 3개사, 파주시 2개사, 포천시 1개사 등 경기북부 수출유망 중소기업 8개사가 참여했다.
참가 기업들은 뷰티, 식품, 의료제품 등 다양한 분야의 제품을 앞세워 현지 바이어들과 상담을 진행하며 제품 경쟁력과 기술력을 집중적으로 알렸다. 시드니와 멜버른에서 진행된 1:1 수출상담은 총 92건에 달했으며 이를 통해 약 420만 달러 규모의 수출 상담 실적을 기록했다.
경과원은 시드니 경기비즈니스센터(GBC)와 현지 민간 네트워크와의 협업을 통해 바이어 발굴부터 사전간담회, 기업별 맞춤형 매칭, 상담장 조성·운영까지 전 과정을 밀착 지원했다. 수출 경험이 많지 않은 중소기업들이 부담 없이 해외 바이어를 만날 수 있도록 항공료 50% 지원, 전문 통역사 배정, 현지 이동 차량 지원 등 실무 중심 지원도 함께 제공해 실질적인 상담 성과를 끌어올렸다는 평가다.
참가 기업 가운데 고양시에 소재한 ㈜케어클은 프리미엄 뷰티 디바이스를 선보여 현지 바이어들의 높은 관심을 이끌어냈다. 이 회사는 K-뷰티에 대한 관심이 확대되는 대양주 시장 흐름에 맞춰 차별화된 기술력과 독창적인 기능을 집중적으로 소개하며 향후 후속 계약 가능성을 높였다.
경과원은 시장개척단 사업이 단발성 행사에 그치지 않도록 후속 지원에도 나선다는 계획이다. 화상상담을 주선하고 시드니 GBC 수출대행사업(GMS)과 연계해 이번에 도출된 상담 성과가 실제 수출 계약으로 이어질 수 있도록 지속적인 모니터링과 맞춤형 지원을 이어갈 방침이다.
유태일 경과원 기업성장부문 상임이사는 "대양주는 안정적인 경제 기반과 높은 구매력을 바탕으로 프리미엄 소비시장 수요가 꾸준히 확대되는 유망 시장"이라며 "국가별·지역별 시장 특성을 반영한 맞춤형 해외마케팅과 시장개척단 운영을 통해 경기북부 중소기업의 해외 진출과 수출 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.
한편 경과원은 올해 총 5회에 걸쳐 경기북부 글로벌 시장개척단을 운영하고 있다. 이미 유럽 시장개척단을 통해 568만 달러 규모의 수출상담 실적을 거둔 데 이어 9월에는 독립국가연합(CIS), 10월에는 동남아 지역 시장개척단을 운영해 경기북부 기업들의 수출시장 다변화와 판로 확대를 지속적으로 지원할 예정이다.
asj7376@newspim.com