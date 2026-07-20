[2026WC] 메시, '마지막 퍼즐' 놓쳤으나 '라스트 댄스'는 위대했다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아르헨티나의 월드컵 2연패가 무산되면서 '축구의 신' 리오넬 메시는 끝내 '마지막 퍼즐'을 완성하지 못했다. 하지만 그의 마지막 월드컵은 결과를 넘어 또 하나의 전설로 남았다.

아르헨티나는 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승에서 스페인에 패하며 정상 탈환에 실패했다. 주장 메시는 우승 트로피 대신 동료들을 위로하며 자신의 마지막 월드컵 일정을 마무리했다.

[이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=리오넬 메시가 20일(한국시간) 북중미 월드컵 결승 스페인과 아르헨티나전을 마치고 메달을 목에 건고 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com

대회 전부터 이번 월드컵은 메시의 '라스트 댄스'로 불렸다. 39세의 메시는 대표팀 은퇴를 예고하지는 않았지만 사실상 마지막 월드컵이라는 평가를 받았다. 그의 일거수일투족은 대회 내내 전 세계의 시선을 끌었다.

메시는 조별리그부터 존재감을 드러냈다. 알제리전에서 해트트릭을 작성하며 포문을 열었고 오스트리아전에서도 멀티골을 기록해했다. 조 1위를 확정한 아르헨티나는 요르단전에서 출전 시간을 조절했다. 대회 6골호를 터뜨린 메시는 개인 돌파보다 경기 조율과 공간 창출로 팀을 이끌었다.

[알링턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=메시가 23일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전 아르헨티나 대 오스트리아전에서 자신의 첫 번째 골을 넣고 포효하고 있다. 2026.6.23 psoq1337@newspim.com

토너먼트에서도 메시는 흔들리지 않았다. 상대의 집중 견제 속에서도 결정적인 순간마다 해결사 역할을 해냈다. 화려한 돌파보다 정확한 패스, 폭발적인 스피드보다 탁월한 공간 활용으로 팀의 중심을 잡았다.

32강전에서는 복병 카보베르데를 만났다. 전후반 90분 동안 두 팀은 난타전을 벌였으나 2-2로 승부를 가리지 못했고, 메시는 서른아홉이라는 나이가 무색하게 연장전까지 120분 풀타임을 소화하며 대회 7호골을 넣었다. 상대의 집중 견제 속에서도 템포를 조절하고 동료들에게 공간을 열어주는 경기 운영으로 존재감을 드러냈다. 아르헨티나는 연장전에서 극적인 결승골을 뽑아내며 3-2 승리를 거두고 16강에 올랐다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=리오넬 메시가 16일(한국시간) 북중미 월드컵 4강전 잉글랜드-아르헨티나전에서 승리한 뒤 감격의 눈물을 흘리고 있다. 2026.7.16 psoq1337@newspim.com

16강전에서는 모하메드 살라가 이끄는 복병 이집트를 만났다. 아르헨티나는 후반 33분까지 이집트에 0-2로 끌려가며 탈락 위기에 몰렸다. 메시 역시 페널티킥을 실축하며 고개를 숙였다. 그러나 황제의 '라스트 댄스'는 끝나지 않았다. 메시는 절체절명의 순간 1골 1도움을 기록하며 반격을 이끌었고, 아르헨티나는 3-2 대역전극을 완성하며 8강에 진출했다.

메시는 스위스와의 8강전에서도 집중 견제를 받으면서 공격의 중심 역할을 맡았다. 직접 해결하기보다 2선과 측면을 활용한 패스와 경기 운영으로 공격 흐름을 만들었고 1도움을 올리며 아르헨티나의 3-1 승리를 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI가 제작한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 최종 종료 시점인 20일(한국시간) 기준 개인 득점 순위. 득점 기록이 같은 경우 도움이 더 많은 선수를 우선한다. 프랑스 킬리안 음바페가 10골로 골든부트(득점왕)을 차지했다. [명령어: 20일 기준 2026 FIFA 북중미 월드컵 개인 득점 순위를 그래픽 제작해줘] [일러스트: CHAT GPT] [제작: 한지용 기자] 2026.07.20 football1229@newspim.com

메시의 '라스트 댄스' 중 백미는 축구 종가 잉글랜드와의 4강전이었다. 해리 케인과 주드 벨링엄이 이끄는 강력한 우승 후보 잉글랜드는 젊은 피를 앞세워 강한 압박으로 메시를 묶으려 했다. 골은 없었지만 대역전극의 중심에는 메시가 있었다. 0-1로 뒤진 후반 40분 엔소 페르난데스에게 정확한 패스를 연결해 동점골을 만들었고 후반 추가시간에는 라우타로 마르티네스에게 날카로운 크로스를 전달해 결승골을 도왔다.

메시는 월드컵 우승 1회와 준우승 2회라는 기록을 남겼다. 여섯 차례 월드컵 무대를 밟으며 누구도 쉽게 넘볼 수 없는 역사를 새로 썼다. 대회 기간 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나 공격을 이끌었고, 월드컵 통산 공격포인트에서도 새로운 기록을 작성했다. 기록은 언젠가 깨질 수 있다. 하지만 한 시대를 지배한 메시의 상징성은 쉽게 사라지지 않는다. 그의 '라스트 댄스'는 우승으로 끝나지 않았지만 월드컵 역사에서 가장 위대한 선수라는 평가를 더욱 굳혔다.

psoq1337@newspim.com