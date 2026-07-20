고경표, '보검 매직컬2' 합류…든든한 맏형으로 활약

AI 핵심 요약beta
- 고경표가 20일 tvN 보검 매직컬2에 합류했다
- 박보검 이상이와 새 팀워크로 신선함을 예고했다
- 보검 매직컬2는 11월 tvN에서 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 고경표가 tvN '보검 매직컬2'에 새 멤버로 합류하며 만능 플레이어로 새로운 활력을 불어넣는다.
지난 1월 방송된 '보검 매직컬'은 박보검, 이상이, 곽동연이 무주의 작은 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담아내며 따뜻한 감성과 출연진의 남다른 케미로 호평을 받았다. 시즌2는 '뉴페이스' 고경표의 합류로 한층 신선한 분위기와 더욱 풍성한 이야기를 예고하고 있다.
고경표는 솔직하고 꾸밈없는 매력과 센스 있는 상황 대처, 자연스러운 친화력으로 프로그램에 녹아들며 든든한 맏형 역할을 해낼 전망이다. 특히 다양한 사람들과 편안하게 어우러지는 소통 능력과 배려 깊은 면모는 따뜻한 웃음과 공감을 선사할 것으로 기대를 모은다.
무엇보다 오랜 시간 우정을 이어온 박보검과의 편안한 호흡, 이번 시즌 처음 호흡을 맞추는 이상이와 새롭게 만들어갈 관계성은 '보검 매직컬2'의 또 다른 관전 포인트다. 서로 다른 매력을 지닌 세 사람이 완성할 유쾌한 팀워크와 특급 케미가 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.
고경표는 최근 연기와 예능을 넘나들며 폭넓은 활약을 이어가고 있다. 지난 1월 방송된 tvN 드라마 '언더커버 미쓰홍'에서는 한민증권의 신임 사장 신정우 역을 맡아 성공만을 향해 달리는 냉철한 워커홀릭의 모습부터 옛 연인 홍금보를 향한 진심 어린 감정까지 입체적으로 그려냈다. 차가운 이성과 뜨거운 감정을 오가는 섬세한 연기는 캐릭터의 서사를 탄탄하게 완성하며 작품의 몰입도를 이끄는 핵심 축으로 존재감을 발휘했다.
현재 방송 중인 MBC 예능 '놀러코스터'에서는 놀이공원을 누구보다 진심으로 즐기는 모습과 풍부한 리액션, 넘치는 에너지로 친근한 매력을 발산하고 있다. '놀러코스터'에서는 사랑받는 막내로, '보검 매직컬2'에서는 든든한 맏형으로 또 다른 매력을 선보일 예정인 만큼 고경표의 색다른 예능 변신에 기대감이 높아진다.
한편, 고경표의 합류로 새 바람을 일으킬 '보검 매직컬2'는 오는 11월 tvN에서 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com