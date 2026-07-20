전북자치도, 전북 투어버스 예약 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 20일 전북 투어버스 전용 홈페이지와 앱을 개설해 예약·결제 원스톱 서비스를 제공했다.
- 새 플랫폼에서 운행코스와 관광상품을 지역·테마별로 검색해 힐링·역사·미식 등 테마형 코스를 확대했다.
- 유네스코 고창 고인돌 등 30여 광역코스를 운영하고 KTX역·터미널 연계로 자가용 없이 여행 가능한 체계를 구축했다.
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14개 시·군 30여개 관광코스 운영, 고창 고인돌 신규 추가·테마형 상품 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 대표 광역 관광상품인 '전북 투어버스' 전용 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 정식 개설하고 예약부터 결제까지 가능한 원스톱 서비스를 운영한다고 20일 밝혔다.
도는 전용 홈페이지와 모바일 앱 구축으로 관광객들이 운행 노선과 일정, 이용요금 등을 확인하고 예약과 결제를 한 번에 처리할 수 있도록 해 이용 편의성을 높였다.
새 플랫폼은 운행 코스와 관광상품을 지역별, 테마별로 쉽게 검색하고 선택할 수 있도록 구성해 여행 일정을 보다 편리하게 계획할 수 있도록 했다.
관광상품도 새롭게 개편했다. 기존 관광지 중심에서 벗어나 힐링·치유, 역사·문화, 미식 등 관광 트렌드를 반영한 테마형 코스를 확대하고 지역축제와 특산물을 연계한 상품도 함께 운영한다.
특히 유네스코 세계문화유산인 고창 고인돌 유적 탐방 코스를 새롭게 추가하는 등 도내 14개 시·군을 연결하는 30여 개 광역 관광코스를 운영한다.
KTX역과 시외버스터미널 등 주요 교통거점과 연계해 자가용 없이도 전북 전역을 편리하게 여행할 수 있는 관광체계를 구축하고 전문 투어매니저 배치와 서비스 품질 개선에도 나설 계획이다.
손미정 전북자치도 관광산업과장은 "전용 홈페이지와 모바일 앱 운영으로 관광객들이 더욱 쉽고 편리하게 전북 투어버스를 이용할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com