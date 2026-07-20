신한투자증권, 9호선 1단계 전 역사 PSD 광고 개시

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권이 20일 9호선 PSD 광고를 시작했다
- 여의도역 역명병기와 SOL 스테이션 연계했다
- 하반기 SOL 스테이션 리뉴얼로 접점 넓힌다
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여의도역 역명병기·SOL 스테이션과 브랜드 공간 연계
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 서울 지하철 9호선 1단계 개화역~신논현역 전 역사에서 승강장 안전문(PSD·Platform Screen Door) 단독 광고를 시작했다고 20일 밝혔다. 5·9호선 여의도역 역명병기와 역사 내 문화공간에 이어 여의도와 연계한 브랜드 노출 공간을 확대했다.
이번 광고는 9호선 1단계 25개 역사에 설치된 스크린도어 역명 표지 후면 684개 면에서 운영한다.
신한투자증권은 ▲지하철 5·9호선 여의도역 역명병기 ▲여의도역 내 문화공간 'SOL 스테이션' ▲9호선 1단계 25개 역사 PSD 광고를 연계해 운영할 계획이다.
회사는 2022년 지하철 5호선 여의도역 역명병기를 시작했으며, 2023년에는 9호선 여의도역으로 운영 범위를 확대했다. 현재 지하철 5호선과 9호선에서 '신한투자증권(여의도)역' 명칭을 함께 사용하고 있다.
신한투자증권에 따르면 9호선은 서울의 주요 업무·상업지역을 연결하며 하루 평균 50만명 이상이 이용한다. 여의도역은 금융회사와 한강공원, 더현대 서울, IFC몰 등이 인접한 교통 거점으로 월 이용객은 300만명 이상이다.
여의도역 내부에 마련된 SOL 스테이션에서는 국내외 주요 주가지수 정보를 실시간으로 제공한다. 신한금융그룹 캐릭터인 '신한 프렌즈'를 활용한 포토존과 방문객을 위한 휴식·체험 공간도 운영하고 있다.
신한투자증권은 올해 하반기 SOL 스테이션을 리뉴얼하고 공간에서 제공하는 브랜드 콘텐츠를 확대할 예정이다.
신한투자증권 관계자는 "5·9호선 여의도역 역명병기와 SOL 스테이션에 이어 9호선 PSD 광고를 시작하면서 여의도와 9호선을 연결하는 브랜드 공간을 구축했다"며 "하반기 SOL 스테이션 리뉴얼 등을 통해 고객 접점을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com