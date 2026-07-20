유안타증권, 월례 온라인 세미나 '투자 인사이트 LIVE' 신설

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권은 20일 온라인 세미나 '투자 인사이트 LIVE'를 선보인다고 밝혔다.
- 이 세미나는 매월 유튜브 채널에서 증시와 시장 이슈를 진단하고 투자 전략을 해설하는 방식으로 진행한다.
- 첫 세미나는 22일 오후 2시 열리며 금리·환율 변동과 2분기 실적을 토대로 하반기 투자 전략을 제시하고 참가비는 무료다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 유안타증권은 투자자에게 시장 상황에 맞춘 투자 정보를 제공하기 위해 온라인 세미나 '투자 인사이트 LIVE'를 선보인다고 20일 밝혔다.
투자 인사이트 LIVE는 유안타증권 리서치센터의 분야별 애널리스트가 국내외 증시와 주요 시장 이슈를 점검하고 투자 전략을 설명하는 월례 세미나다. 일반 투자자들이 시장 흐름을 이해할 수 있도록 주요 이슈와 투자 전략을 해설하는 방식으로 진행한다.
첫 세미나는 이달 22일 오후 2시 유튜브 유안타증권 채널에서 실시간으로 방송한다. 2분기 실적 발표 기간을 맞아 '요즘 주식시장 왜 이래? 2분기 실적 팩트 체크'를 주제로 진행한다.
김호정 유안타증권 투자전략팀 연구원은 금리와 환율 변동성이 확대된 거시경제 환경과 주식시장 흐름을 진단한다. 이재원 연구원은 2분기 실적 상위 업종을 토대로 하반기 투자 전략을 제시할 예정이다.
신남석 유안타증권 Retail사업부문 대표는 "시장 환경이 빠르게 변화할수록 투자 판단의 기준이 중요해진다"며 "매월 정기 세미나를 통해 시장을 바라보는 시각과 투자 정보를 제공하겠다"고 말했다.
세미나는 별도의 참가비 없이 시청할 수 있다. 참여자는 세미나 당일 유튜브에서 유안타증권 채널을 검색한 뒤 실시간 방송에 접속하면 된다.
dconnect@newspim.com