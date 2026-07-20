폭우에도 흔들림 없었다…금호타이어, 슈퍼레이스 1~3위 석권

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 18일 슈퍼레이스 4라운드에서 후원팀이 1~3위를 석권했다고 20일 밝혔다.
- 이창욱 선수가 폭우 속 예선·결승 모두 제압해 개막 후 4경기 연속 폴 투 윈과 패스티스트 랩을 달성했다.
- 금호타이어는 웨트 타이어 엑스타 W701로 빗길에서도 안정적인 접지력과 주행 성능을 입증했다고 설명했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 금호타이어 후원팀이 폭우 속에서 열린 슈퍼레이스 4라운드 포디엄을 휩쓸며 시즌 개막 후 4연승을 이어갔다.
금호타이어는 지난 18일 강원도 인제 스피디움에서 열린 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 4라운드에서 후원팀 선수들이 1~3위를 차지했다고 20일 밝혔다.
금호 SL모터스포츠팀 이창욱 선수가 우승했고 준피티드 레이싱팀 황진우 선수와 금호 SL모터스포츠팀 이정우 선수가 각각 2위와 3위에 올랐다.
특히 이창욱 선수는 예선 1위에 이어 결승에서도 선두를 지키며 개막 후 4경기 연속 '폴 투 윈'을 달성했다. 1~3라운드에 이어 이번 경기에서도 가장 빠른 랩타임을 기록해 패스티스트 랩 타이틀도 차지했다.
이날 경기는 폭우로 젖은 노면에서 진행됐다. 금호타이어 장착 차량들은 웨트 타이어 '엑스타 W701'을 사용해 예선 1~4위와 결승 1~6위를 모두 휩쓸었다.
금호타이어는 강한 빗길에서도 안정적인 접지력과 주행 성능을 유지하며 레이싱 타이어 기술력을 입증했다고 설명했다.
이창욱 선수는 "폭우로 쉽지 않은 조건이었지만 타이어의 접지력과 안정적인 성능 덕분에 자신 있게 경기를 펼칠 수 있었다"며 "남은 시즌에도 좋은 경기력으로 팬들의 기대에 보답하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com