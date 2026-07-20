우리투자증권, '쇼핑플러스' 우리WON MTS로 확대

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 20일 우리WON MTS에 쇼핑플러스 서비스를 확대했다
- 쇼핑플러스는 제휴 쇼핑몰 결제금액 일부를 꿀머니로 적립해 우리금융 상품·서비스에서 현금처럼 쓰게 했다
- 입점 쇼핑몰은 최대 10%까지 꿀머니를 제공하며 적립 내역은 우리WON뱅킹·MTS에서 실시간 확인 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우리WON뱅킹과 쇼핑·포인트 내역 실시간 연동
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 리워드 서비스 '쇼핑플러스'를 모바일트레이딩시스템(MTS)인 '우리WON MTS'에서도 이용할 수 있도록 서비스를 확대했다고 20일 밝혔다.
쇼핑플러스는 제휴 쇼핑몰에서 상품을 구매하면 결제금액의 일정 비율을 우리금융그룹 통합 멤버십 포인트인 '꿀머니'로 적립해 주는 서비스다. 우리WON뱅킹 내 '주식' 서비스에서 먼저 제공했으며, 이번 서비스 확대에 따라 우리WON MTS에서도 이용할 수 있게 됐다.
우리투자증권 일반종합계좌를 보유한 고객은 우리WON MTS의 '고객지원→이벤트·안내→쇼핑플러스' 메뉴를 통해 제휴 쇼핑몰에 접속할 수 있다. 적립된 꿀머니는 1꿀당 1원으로 환산되며, 우리금융그룹의 상품과 서비스 이용 과정에서 현금처럼 사용할 수 있다.
쇼핑 이용 내역과 적립 예정 꿀머니는 우리WON뱅킹과 우리WON MTS에 실시간으로 연동된다. 고객이 어느 애플리케이션을 통해 쇼핑하더라도 두 앱에서 쇼핑 실적과 포인트 적립 현황을 확인할 수 있다.
쇼핑플러스에는 생필품과 가전, 여행, 패션 등 분야의 쇼핑몰이 입점해 있다. 쇼핑몰별로 구매금액의 최대 10%를 꿀머니로 적립한다.
7월 20일 기준 입점 쇼핑몰과 적립률은 ▲네이버플러스 스토어 1.7% ▲이마트·SSG·쿠팡 각 2% ▲온누리공공몰 4% ▲마켓컬리 3% ▲트립닷컴 5% ▲알리익스프레스 4% ▲오늘의집·LG전자·에이블리 각 2.5% ▲이심이지(eSIMEasy) 10% 등이다. 우리투자증권은 입점 쇼핑몰을 추가로 확대할 계획이다.
우리투자증권 관계자는 "모바일 쇼핑 과정에서 금융 혜택을 받을 수 있도록 우리WON MTS로 서비스 접점을 확대했다"며 "앞으로도 고객의 일상과 금융을 연결하는 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com