'괴산읍 야경', 전국 사진 공모전 금상…300여 점 경쟁 뚫어

AI 핵심 요약beta
- 충북 괴산군은 20일 제18회 관광사진 전국공모전 수상작을 최종 선정했다고 밝혔다
- 금상은 괴산읍 야경을 담은 최미립 씨 작품이 차지했고 은상 3점 등 총 66점이 뽑혔다
- 수상작은 9월 괴산고추축제 기간에 전시되며 관광 홍보와 지역 이미지 제고에 활용할 예정이다
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군은 '제18회 아름다운 괴산 관광사진 전국공모전' 수상작을 최종 선정했다고 20일 밝혔다.
한국사진작가협회 괴산군지부가 주관한 이번 공모전은 괴산의 관광 자원을 알리고 우수 사진을 발굴하기 위해 마련됐다.
전국에서 300여 점이 출품돼 경쟁을 벌였으며 심사를 거쳐 총 66점이 수상작으로 선정됐다.
금상은 최미립 씨의 '괴산읍 야경'이 차지했다. 괴산 오작교 일대 야경을 담은 작품으로 강 위에 비친 빛을 회화적으로 표현해 높은 평가를 받았다.
은상에는 김연희 씨의 '공림사의 설경', 최원찬 씨의 '청결고추', 주명자 씨의 '풍물단'이 각각 선정됐다. 이 밖에 동상 3점, 가작 5점, 장려 5점, 입선 50점이 수상의 영예를 안았다.
수상작은 오는 9월 3일부터 6일까지 열리는 괴산고추축제 기간 축제장 내 특별 전시부스에서 공개된다. 괴산군은 수상작 저작권을 활용해 관광 홍보와 지역 이미지 제고에 적극 활용할 계획이다.
안희숙 괴산군 문화관광과장은 "전국 각지에서 참여한 출품자들에게 감사드리며 수상자들에게 축하를 전한다"고 말했다.
baek3413@newspim.com