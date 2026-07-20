경기도, 전국 최초 '한의약 돌봄·재택의료 모델' 구축

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 20일 취약계층 한의약 돌봄모델 추진을 밝혔다
- 도는 22일 사업설명회를 열어 표준모델을 정립한다
- 한의사 방문진료와 ICT로 재택의료망을 구축한다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 전국 최초로 지역 맞춤형 한의약 정책 개발을 위한 '한의약정책지원단'을 출범시킨 경기도가 취약계층과 재가 환자를 위한 '경기도형 한의약 돌봄·재택의료 모델' 구축에 본격적인 시동을 걸었다.
경기도는 오는 22일 고양시 동국대학교 일산한방병원 대강당에서 시·군 보건소 한의사와 보건의료·돌봄 관계자 100여 명을 대상으로 '경기도형 한의약 돌봄·재택의료 모델 구축 사업설명회'를 개최한다고 20일 밝혔다.
경기도가 주최하고 경기도 한의약정책지원단이 주관하는 이번 설명회는 실제 지역사회 현장에서 즉각 적용할 수 있는 실효성 있는 한의약 재택의료 표준 모델을 정립하기 위해 마련됐다.
'경기도형 한의약 돌봄·재택의료 모델'은 각 시·군 보건소를 지역 단위 실행 거점으로 삼는다. 거동이 불편한 환자의 집으로 한의사가 직접 찾아가는 방문진료와 밀착형 건강관리를 제공하는 한편, 대상자의 건강 상태와 개별 수요에 맞춰 지역 내 다양한 보건의료 및 복지·돌봄 서비스를 유기적으로 연계하는 지역사회 기반의 통합 건강관리 시스템이다.
도는 이번 설명회를 통해 질환별 표준진료 가이드라인을 공유하고 일선 보건소의 사업 추진 경험과 현장 애로사항을 수렴할 계획이다. 축적된 현장 진료 및 사업 데이터는 향후 정책 고도화를 위한 객관적 근거 자료로 활용된다.
특히 이번 사업에는 첨단 정보통신기술(ICT)도 접목된다. 도는 한의약 돌봄 현장에서 유연하게 활용할 수 있도록 인공지능(AI) 기반의 스마트 의무기록 애플리케이션과 환자 상태를 실시간 모니터링하는 웨어러블 의료기기 등 디지털 헬스케어 도구 도입 방안을 함께 소개할 예정이다.
도는 이번 설명회를 기점으로 시·군 보건소 현장 의견 수렴은 물론, 지역 한의 의료기관 관계자들과의 릴레이 좌담회를 이어갈 방침이다. 이를 통해 지자체별 사업 여건과 주민들의 수요를 면밀히 분석하고 '보건소 중심 모델'과 '지역 한의원 연계형 모델'의 실행 가능성을 다각도로 검토한다.
유영철 경기도 보건건강국장은 "이번 설명회는 현장 보건소들과 머리를 맞대고 경기도만의 독창적인 한의약 돌봄 모델을 완성해 나가는 중차대한 출발점"이라며 "현장의 생생한 경험과 전문적 의견을 적극 수렴해 거동이 불편한 재가 환자와 건강 취약계층이 자신이 살던 지역사회에서 단절 없이 안심하고 건강 관리를 받을 수 있도록 촘촘한 의료 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com