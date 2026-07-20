경기도 공공건설지원센터, 상반기 사전검토 기간 5.6일 단축

AI 핵심 요약beta
- 경기도 공공건설지원센터는 20일 상반기 사전검토를 법정기한보다 평균 5.6일 앞당겨 처리했다고 밝혔다.
- 센터는 사전검토 정보시스템 구축과 건축기획 지원사업·실무자 교육을 통해 행정 효율성과 사업 완성도를 높였다.
- GH가 위탁 운영하는 센터는 일정 규모 이상 공공건설·건축사업을 대상으로 사전검토·자문·교육 등을 수행하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 공공건설지원센터는 올해 상반기 도내 공공건설 및 건축사업 110건을 대상으로 진행한 사전검토 처리 기간을 법정 기한보다 평균 5.6일 앞당겨 완료했다고 20일 밝혔다.
센터에 따르면 올해 상반기 지원 실적은 사업계획 사전검토 87건, 전문 자문 23건 등 총 110건이다. 이 가운데 사전검토는 공공건설사업 65건과 지역 공공건축사업 22건을 대상으로 이뤄졌다. 공공건설사업 65건을 분야별로 보면 건축이 36건으로 가장 많았고 토목 18건, 조경 11건 순이었다.
특히 센터는 법정 처리 기간인 30일보다 평균 5.6일(약 18.6%)을 단축해 검토를 마무리했다. 이에 따라 사업을 신청한 각 공공기관이 검토 결과를 빠르게 수령해 설계 공모 등 후속 행정절차를 조기에 착수할 수 있도록 기여했다는 평가다.
행정 효율성을 높이기 위한 디지털 인프라도 확충됐다. 센터는 지난 6월 공식 누리집을 활용한 '사전검토 정보시스템'을 전격 구축했다. 기존에 오프라인과 개별 문서로 처리하던 사전검토 신청 및 진행 상황 관리를 온라인 시스템으로 통합 신청기관이 실시간으로 검토 단계와 마감 기한을 확인할 수 있도록 개선했다.
아울러 공공건축물의 초기 기획 단계부터 완성도를 끌어올리기 위한 '건축기획 지원사업'도 활발히 전개 중이다. 현재 도 북부소방재난본부의 '경기북부 119특수대응단 이전' 사업과 도 농업기술원의 '농업과학 종합분석 실험실 신축' 등 2개 사업에 대한 맞춤형 컨설팅을 수행하고 있다.
공공기관 발주 담당자들의 실무 역량 강화를 위한 '찾아가는 공공기관 실무자 교육'은 상반기 동안 9개 기관을 대상으로 총 8차례 진행돼 69명이 수료했다. 또한 사전검토 의견이 실제 현장에 반영됐는지 확인하는 사후관리 모니터링 대상을 기존 토목 중심에서 건축 분야(6개소)까지 확대했다.
양춘석 경기도 택지개발과장은 "올해 상반기에는 사전검토 정보시스템 구축과 실무 교육 사후관리 확대 등 센터의 다각적인 지원 기반을 내실화하는 데 주력했다"며 "하반기에도 도내 공공건설·건축사업이 기획 단계부터 전국 최고 수준의 품질을 확보할 수 있도록 현장 밀착형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
지난 2020년 출범한 경기도 공공건설지원센터는 경기주택도시공사(GH)가 위탁 운영하고 있다. 관련 법령과 조례에 따라 도내 공사비 2억 원 이상의 토목·건축·조경 공사나 설계비 1억 원 이상의 공공건축사업을 추진하는 기관을 대상으로 사전검토와 자문 교육 등을 수행한다. 신청 자격과 세부 절차는 센터 누리집에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com