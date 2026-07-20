이유비, 배우 팬덤 플랫폼 하이앤드 입점…DM 서비스 오픈

AI 핵심 요약beta
- 배우 이유비가 23일 팬덤 플랫폼 하이앤드에 합류했다
- 하이앤드는 라운지·DM 오픈과 함께 얼리버드 등 이벤트를 진행했다
- DM 12개월권 할인·포토카드 증정·디지털 리워드 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이유비가 오는 23일, 팬들과의 새로운 소통을 위해 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드(HIAND)에 합류한다.
이유비는 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '피노키오', '스물' 등 현대극과 사극을 넘나들며 폭넓은 필모그래피를 쌓아왔다. '7인의 탈출' 시리즈에서 한모네 역을 맡아 기존의 이미지를 뛰어넘는 강렬한 연기 변신을 선보였고, 티빙 오리지널 '유미의 세포들' 시리즈에서는 루비 역으로 출연해 특유의 발랄한 매력으로 극에 활기를 더하며 대중의 사랑을 받았다. 특히, 최근에는 개인 유튜브 채널 '또유비'를 통해 관리 루틴과 여행, 일상 브이로그 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있는 이유비는 하이앤드를 통해 더욱 활발한 소통을 하고자 한다.
하이앤드 입점과 동시에 이유비의 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스가 함께 오픈된다. 라운지를 통해 활동 소식과 일상의 소소한 순간을 팬들과 나누고, DM으로는 더욱 직접적이고 개인적인 방식으로 소통을 이어갈 예정이다.
하이앤드는 이유비의 입점을 기념한 세 가지 이벤트를 진행한다. 정식 오픈에 앞서 20일부터 22일까지 얼리버드 이벤트가 진행된다. 정식 오픈 D-3부터 하이앤드 웹에서 DM 12개월 기간형 이용권을 미리 구매할 수 있으며, 이 기간에 구매한 고객에게는 기존 정기결제 대비 10% 할인 혜택과 함께 미공개 포토카드 3종 전체, 그리고 DM 채팅창에 우선 입장할 수 있는 혜택이 제공된다.
정식 오픈일인 7월 23일부터 29일까지는 두 가지 이벤트를 동시에 진행한다. 먼저, DM 12개월 기간형 이용권 구매 고객을 대상으로 한 포토카드 증정 프로모션이 운영된다. 해당 이용권은 하이앤드 웹에서 기존 월 정기결제 대비 할인된 금액으로 구매할 수 있으며, 기간 내 구매한 고객에게는 이유비의 미공개 실물 포토카드 3종 중 1종이 랜덤으로 한정 증정된다.
이와 함께 DM 인증 이벤트도 함께 열린다. DM 이용권을 보유한 이용자라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여한 고객에게는 디지털 리워드가 제공된다. 각 이벤트에 대한 자세한 내용은 하이앤드 앱과 하이앤드 공식 SNS를 통해 확인할 수 있으며, 7월 23일 오픈되는 이유비의 하이앤드 라운지에서도 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com