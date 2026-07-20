성평등부, 가족관계교육 주간 운영…전국 가족센터서 집중 교육

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부는 20일부터 26일까지 가족관계교육 주간을 운영해 전국 가족센터에서 가족 대상 교육을 집중 실시했다
- 이번 교육 주간은 생애주기·가족 특성에 맞는 프로그램을 통해 가족 간 이해와 존중을 높이고 갈등을 예방하는 데 목적이 있다
- 성평등부는 의사소통·갈등 조정·부모 역할 등 다양한 교육 참여를 확대하고 건강한 가족문화를 확산하는 계획을 밝혔다
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정구창 차관, 종로구가족센터 찾아 교육 직접 참여
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 20일부터 26일까지 '가족관계교육 주간'을 운영하고 전국 가족센터에서 부모와 부부, 조부모 등을 대상으로 가족관계교육을 집중적으로 실시한다고 밝혔다.
가족관계교육 주간은 가족 구성원 간 이해와 존중을 높이고 갈등을 예방할 수 있는 교육 프로그램을 국민에게 널리 알리기 위해 마련됐다. 국민들이 가까운 가족센터에서 자신의 생애주기와 가족 특성에 맞는 교육에 쉽게 참여하도록 지원하는 데 목적이 있다.
정구창 성평등부 차관은 이날 오전 서울 종로구가족센터를 방문해 가족관계교육 프로그램에 직접 참여하고 교육 참가자와 센터 관계자들의 의견을 들었다.
종로구가족센터에서는 초등학생 자녀를 둔 부모를 대상으로 '미디어 리터러시' 교육이 진행됐다. 자녀의 게임과 사회관계망서비스(SNS), 채팅 등 다양한 미디어 이용 행태를 이해하고 부모의 대응 역량을 높이는 내용으로 구성됐다.
성평등부는 가족관계교육 주간을 계기로 가족 간 의사소통과 갈등 조정, 부모 역할과 부부 관계 개선 등 가족의 생애주기와 특성을 반영한 프로그램 참여를 확대할 계획이다.
교육 참여를 희망하는 국민은 가족센터 홈페이지나 대표전화, 가까운 가족센터 방문을 통해 지역별 교육 일정과 신청 방법을 확인할 수 있다.
정 차관은 "직접 프로그램에 참여해 보니 변화하는 가족 환경 속에서 서로 간 이해와 존중을 키우고 갈등을 예방하는 데 가족관계 교육이 실질적인 역할을 할 수 있음을 확신하게 되었다"며 "이번 가족관계교육 주간을 계기로 보다 많은 국민들이 교육에 참여하길 기대하며 성평등부는 생애주기와 가족 특성을 반영한 다양한 교육 프로그램을 운영하여 가족 간 소통과 이해를 높이고 건강한 가족문화를 확산할 계획"이라고 밝혔다.
jane94@newspim.com