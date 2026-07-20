국교위, 학교시민교육 기본원칙 '국민 의견' 듣는다

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- 국가교육위원회는 20일 학교시민교육 기본원칙안 의견수렴을 위해 온라인·부산 토론회를 개최했다.
- 기본원칙안은 헌법 가치와 시민성, 허위정보 대응 등 내용을 담고 교사의 정치적 중립 속 다양한 관점 교육을 제시했다.
- 국교위는 31일까지 온라인 의견수렴을 진행하고 토론회에서 국민 의견을 모아 건강한 시민교육 기반을 마련하겠다고 밝혔다.
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23일 부산 현장토론회…31일까지 온라인 접수
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 국가교육위원회는 '학교시민교육 국가 기본원칙안'에 대한 국민 의견을 듣기 위해 온라인 토론회와 부산 현장토론회를 개최한다고 20일 밝혔다.
국교위 국민참여위원회 온라인 토론회는 오는 22일과 25일 열린다. 23일 오후 2시에는 부산 아바니 센트럴에서 학생과 학부모, 교육 관계자, 일반 국민이 참여하는 현장토론회가 진행된다. 현장 행사는 국교위 유튜브 채널을 통해 생중계된다.
국교위는 지난해 12월 민주시민교육 특별위원회를 구성해 지속 가능한 시민교육 체계를 논의했다. 이를 토대로 학교시민교육의 기준과 교육 원칙을 담은 국가 기본원칙안을 마련했다.
기본원칙안은 헌법과 법령, 국가교육과정에 따라 옳고 그름이 명확한 사안은 분명하게 교육하도록 했다. 구체적인 적용이나 입법·정책을 놓고 사회적 의견이 엇갈리는 사안은 교사가 정치적 중립성을 유지하면서 다양한 관점을 제시하고 논쟁 자체를 학습의 기회로 활용하도록 했다.
시민교육의 기본 내용으로는 헌법적 가치와 원리, 공감과 정의, 다양성 존중 등을 제시했다. 허위정보에 대응해 사실과 근거를 바탕으로 진실을 찾는 태도와 디지털 공론장의 편향성·신뢰성을 판단하는 디지털 시민성도 포함했다.
부산 현장토론회에서는 차정인 국교위원장이 기본원칙안의 마련 배경과 취지, 주요 내용을 설명한다. 이후 참가자 질의응답과 소그룹 토의, 토의 결과 공유가 이어질 예정이다.
국교위는 현장토론회와 별도로 오는 31일까지 온라인 국민 의견수렴을 진행한다. 국민 누구나 국교위 홈페이지 국민의견플랫폼을 통해 기본원칙안에 대한 의견을 제출할 수 있다.
차정인 국교위원장은 "학교시민교육 국가 기본원칙은 학생들이 혐오와 차별이 사라진 교실에서 서로 존중하고 배려하는 시민의 품성을 기르기 위한 시민교육의 기준"이라며 "현장을 비롯해 온·오프라인으로 모인 국민의 지혜를 바탕으로 건강한 시민교육의 기반을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com