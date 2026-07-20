관광공사, '대한민국 밤밤 페스타' 통영·강릉·전주 등 전국 릴레이 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사가 20일
- 전국 10개 야간관광 특화도시에서
- 밤밤 페스타 시즌2 릴레이 행사를 열었다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 10월 10일까지 전국 10개 야간관광 특화도시에서 '2026 대한민국 밤밤 페스타 시즌2'를 릴레이 방식으로 개최한다.
올해 2회째를 맞이한 '대한민국 밤밤 페스타'는 지역의 문화·예술·축제와 야간관광 콘텐츠를 연계해 관광객의 체류시간을 늘리고 지역경제를 활성화하기 위한 전국 단위 야간관광 프로젝트이다.
지난 18일 부산을 시작으로 ▲통영(7.25) ▲강릉(8.1) ▲전주(9.5) ▲공주(9.12) ▲대전(9.19) ▲인천(10.3) ▲여수(10.3) ▲진주(10.8) ▲성주(10.10) 에서 각 도시의 특색을 담은 다채로운 야간 프로그램이 순차적으로 펼쳐진다.
통영은 디피랑과 지역 음악분수를, 강릉은 안목해변과 오죽헌 야간개장을 연계한다. 전주에서는 대한민국 독서대전 및 연화정도서관, 공주에서는 공산성과 제민천, 진주에서는 남강유등축제와 국립진주박물관 등을 연계해 지역의 대표 문화관광자원을 대한민국 밤밤 페스타와 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 또한, 공사는 캔들라이트 콘서트, 밤밤여행도서관, 북토크 등 공통 프로그램을 운영해 관광객이 야간 경관을 즐기며 휴식할 수 있는 공간을 제공한다.
이와 함께 지역의 시립미술관과 민간 전시시설 등 야간 운영을 확대하고, 온라인 스탬프투어와 지역 상권과 연계한 다양한 프로그램을 마련해 지역경제 활성화에도 힘을 보탠다. 행사 종료 후에는 지역 도서관과 협업해 행사에 활용한 도서를 복지시설 등에 기부하는 사회공헌 활동도 추진한다.
공사 강유영 지역관광육성팀장은 "대한민국 밤밤 페스타는 10개 야간관광 특화도시의 밤을 하나의 관광 브랜드로 연결하는 릴레이 프로젝트"라며, "지난 주말 부산에서 시작된 야간관광의 열기가 전국으로 이어져 관광객의 체류시간 확대는 물론 지역관광 소비 활성화에도 이바지할 수 있도록 적극 추진하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com