단양 '매화골 Hot Summer Festival' 25일 개막

AI 핵심 요약beta
- 단양군이 25일 매포읍서 여름축제 개최했다
- 축제서 음악회·물놀이·먹거리 행사 진행했다
- 물놀이장·에어바운스 상시 운영해 가족 맞이했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군 매포읍의 대표 여름축제인 '2026 매화골 Hot Summer Festival'이 25~26일 이틀간 열려 주민과 관광객들에게 시원하고 특별한 여름 추억을 선사한다.
이번 축제는 음악공연과 체험행사, 먹거리, 물놀이 프로그램 등 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠로 꾸며진다.
20일 군에 따르면 오는 25일에는 'Hot Summer 음악회'가 열려 가수 박군과 왁스, 치타가 무대에 올라 축제의 열기를 더한다.
둘째 날인 26일에는 온 가족이 함께 참여할 수 있는 맨손 물고기 잡기 체험이 진행된다.
참가자들은 직접 물고기를 잡으며 무더위를 식히고 색다른 여름 추억을 만들 수 있다.
축제장에서는 맥주 빨리 마시기와 수박 빨리 먹기 등 현장 참여 이벤트가 이어지며 푸드트럭과 먹거리 장터도 운영돼 다양한 먹거리와 볼거리를 선보인다.
축제 기간 어린이들에게 인기가 높은 물놀이장과 에어바운스를 상시 운영해 가족 단위 방문객들이 안전하고 시원하게 축제를 즐길 수 있도록 할 계획이다.
신상균 매포읍장은 "많은 분이 매포를 찾아 축제를 마음껏 즐기고 지역의 다양한 매력도 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com