부산시 '부산국제록페스티벌' 티켓 전쟁 시작…"가을, 음악으로 물들인다"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 예스24를 통해 10월 록페스티벌 티켓을 판매했다
- 메가데스 등 추가 라인업과 고향사랑기부제 연계 할인으로 관람 혜택을 강화했다
- 카카오T 연계 상품·사전 프로그램·신인 발굴로 페스티벌 경쟁력을 높이고 세계적 축제로 도약을 추진했다
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고향사랑기부 시 '티켓할인' 혜택까지
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산국제록페스티벌 정규 티켓이 21일부터 판매되며 가을 공연 일정이 본격화된다.
부산시는 오는 10월 2일부터 4일까지 삼락생태공원에서 열리는 '2026 부산국제록페스티벌' 정규 티켓을 21일 오후 2시부터 예스24 티켓을 통해 판매한다고 20일 밝혔다.
이번 판매는 2차 출연진 공개 이후 이어진 관심을 반영해 진행된다. 추가 라인업에는 미국 밴드 메가데스를 비롯해 잔나비, 한로로, 엑스디너리 히어로즈, 우즈 등이 포함됐다.
시는 올해 고향사랑기부제와 연계한 할인 혜택을 도입했다. 부산시에 기부한 참여자는 '고향사랑e음'을 통해 3일권 티켓을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.
관람 편의도 확대했다. 카카오T 애플리케이션을 통해 입장권과 셔틀버스를 결합한 상품을 제공한다.
사전 프로그램 '로드 투 부락'은 부산과 서울, 광주, 제주, 울산 등 국내 도시와 대만 타이중, 일본 후쿠오카 등 해외를 포함한 7개 도시에서 진행됐다. 참여자에게는 본 행사 티켓 할인 혜택이 제공된다.
신인 발굴 프로그램 '루키즈 온 더 부락'도 진행 중이다. 1차 심사를 통해 15개 팀이 선정됐으며 오는 26일 2차 실연 심사가 예정돼 있다. 최종 선정팀에는 상금과 함께 내년 페스티벌 무대 참여 기회 등이 주어진다.
나윤빈 관광마이스국장은 "부산국제록페스티벌이 세계적인 음악축제로 도약할 수 있도록 차별화된 콘텐츠와 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com