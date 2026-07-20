서울남부교육지원청, 영등포 초등생 300명에 방학 돌봄·점심 무상 지원

교육부 공모사업비 3억원 확보…학교 행정 부담도 완화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청 산하 남부교육지원청은 영등포구청과 함께 맞벌이·다문화가정 등 돌봄이 필요한 초등학생을 대상으로 '방학 중 초등 돌봄·교육지원 사업'을 추진한다고 20일 밝혔다.
사업 대상은 방학 기간 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 영등포구 초등학교 1~3학년 학생이다. 이번 여름방학에는 초등학교 8곳의 학생 약 300명이 참여한다. 겨울방학에도 사업을 이어갈 예정이다.
참여 학생에게는 평일마다 80분 동안 맞춤형 교육 프로그램과 점심 식사가 제공된다. 프로그램 운영비와 중식비는 전액 무료다.
남부교육지원청은 올해 교육부가 주관한 '방학 중 초등 돌봄·교육지원 공모사업'에서 우수사례로 선정돼 사업비 3억원을 확보했다. 사업은 남부교육지원청과 영등포구청이 공동으로 기획하고 지역기관이 프로그램 운영에 참여하는 방식으로 진행된다.
남부교육지원청은 다문화학생 비율이 높은 지역 특성을 고려해 자체 제작한 '세계 그림동화 동영상'을 활용한다. 학생들의 다문화 감수성과 한국어 능력을 높이기 위한 교육도 운영한다.
영등포구청은 돌봄 수요가 많지만 인력과 시설 여건이 부족한 대규모 학교를 중심으로 문화예술과 신체놀이 등 교육 프로그램을 제공한다.
지역기관인 사회적협동조합 행복한학교희망교육과 사단법인 따뜻한 마음도 사업에 참여한다. 학교가 여건에 따라 선택할 수 있도록 금융교육과 창작활동, 음악줄넘기, 연극놀이 등 38개 프로그램을 마련했다. KB금융공익재단과 연계한 놀이·금융 융합교육도 제공한다.
점심은 영등포구 소재 여성기업이 신선한 식재료로 만든 도시락으로 지원한다. 매주 수요일에는 학생 선호도가 높은 메뉴로 구성한 '수요 특식 데이'를 운영한다.
학교의 업무 부담을 줄이기 위해 프로그램 기획과 강사 지원, 중식 제공 등 행정업무는 교육지원청이 맡는다. 학교는 학생 모집과 공간 제공에 집중하며 모든 운영 교실에는 방학돌봄 지원인력 1명이 배치된다.
사업에 참여한 한 초등학교 학부모는 "맞벌이 부부로 방학기간이 되면 3학년 자녀를 돌볼 곳이 마땅치 않아 마음을 졸였는데 이번 사업으로 자녀가 방학 중에도 학교라는 안전한 공간에서 점심식사와 맞춤형 배움까지 지원 받아 앞으로 걱정을 덜고 안심하고 출근할 수 있을 것 같다"고 말했다.
정환용 남부교육지원청 교육장은 "방학은 어떤 아이들에게는 지친 일상을 충전하는 시간이지만, 또 어떤 아이들에게는 외로움과 결핍을 견뎌야 하는 시간이 될 수 있다"며 "이번 프로그램이 돌봄이 필요한 저학년 학생들의 건강한 일상을 지키고 한 단계 더 성장하는 밑거름이 될 것이다"라고 밝혔다.
jane94@newspim.com