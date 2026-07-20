월요일·음력 6월 7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 20일(월요일·음력 6월 7일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 자기의 입장을 분명하게 할 필요가 있겠다.
72년생 : 독선적인 것으로 비추어지면 안 되겠다.
84년생 : 자기만의 철학을 가져야 하겠다.
96년생 : 한 길만 걸어가면 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 지금처럼 대처하면 좋은 일이 생기겠다.
73년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
85년생 : 할 수 있다는 자신감이 중요하겠다.
97년생 : 신중보다는 집중이 더 중요하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 묶은 사랑이 가장 좋겠다.
74년생 : 하는 일마다 풀려나가겠다.
86년생 : 서로가 웃는 얼굴로 대하겠다.
98년생 : 재물이 끝없이 들어오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 노력한 만큼 결과가 좋겠다.
75년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
87년생 : 아름다움의 극치를 볼 수 있겠다.
99년생 : 모범을 보여줘야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 신중하게 처신하는 것이 좋겠다.
76년생 : 돈 나갈 일이 생기겠다.
88년생 : 원하는 바를 얻을 수 있겠다.
00년생 : 하얗게 밤을 새울 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 주변 사람과 함께하는 전략이 필요하겠다.
77년생 : 투자하고 노력한 만큼 성과를 낼 수 있겠다.
89년생 : 두들겨 보고 걸어가야 하겠다.
01년생 : 사랑하는 인연이 찾아오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 지금이 적기이니 투자하면 좋겠다.
78년생 : 주변에 사람이 몰려들겠다.
90년생 : 예상보다 모든 게 크게 일어나겠다.
02년생 : 이상적인 모습을 그릴 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 부딪히는 일이 발생할 수 있겠다.
79년생 : 마음먹은 대로 일이 진행되겠다.
91년생 : 직접 조준하는 것이 좋은 결과를 가져오겠다.
03년생 : 길 잃은 사슴처럼 이리저리 헤매겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사업이 크게 일어나겠다.
80년생 : 이익이 발생하는 게임이겠다.
92년생 : 초격자 전략이 먹히겠다.
04년생 : 잊은 사랑이 다시 찾아오겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 전략적 사고가 무엇보다 중요하겠다.
81년생 : 하는 일마다 돈이 들어오겠다.
93년생 : 비판도 받아들이는 마음이 중요하겠다.
05년생 : 다시 없는 좋은 기회를 만나겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 지금까지 신뢰가 좋은 결과로 이어지겠다.
82년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
94년생 : 행운의 여신이 손짓을 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 하늘이 도와주는 일을 만나겠다.
83년생 : 하고 싶은 대로 일이 잘 풀리겠다.,
95년생 : 머리속 사랑을 행동으로 하겠다.