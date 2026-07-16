가덕도 테러 TF "李 피습 배후 세력 없어"…국정원 관계자 3명 송치

AI 핵심 요약beta
- 경찰청 국가수사본부 TF는 16일 가덕도 테러 사건 배후세력 증거를 찾지 못했다고 밝혔다.
- TF는 피의자 김씨가 편향된 유튜브 시청으로 극단적 사고에 이르렀다고 분석했다.
- TF는 사건 축소·은폐 의혹과 관련해 국정원 관계자 3명을 허위공문서 작성 등 혐의로 송치했다.
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'허위공문서' 혐의 추가 송치
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청 국가수사본부 '가덕도 테러 사건 수사 TF' 수사 결과 범행 배후 세력을 특정할 만한 증거가 발견되지 않았다. 경찰은 테러 미지정 등 사건 축소·은폐 의혹으로 국정원 관계자 3명을 추가 송치했다.
가덕도 테러 사건 수사 TF는 16일 오전 경찰청에서 브리핑을 열고 "프로파일링 결과 피의자는 본인의 극단적인 성격과 공범의 유·무형의 조력이 결합해 '테러'에 이른 것으로 판단되며 그 외 배후 세력을 특정할 수 있을 만한 증거는 확인되지 않았다"고 밝혔다.
가덕도 테러 사건은 이재명 대통령이 2024년 당시 더불어민주당 대표 신분으로 부산 가덕도를 방문했다가 김모 씨(69)에게 흉기로 찔려 다친 사건이다. TF는 ▲공범·배후세력 존재 의혹 ▲사건 현장 물청소 증거인멸 등 관련 의혹 ▲테러 미지정 등 사건 축소·은폐 의혹 수사를 목적으로 출범했다.
TF는 김씨를 대상으로 프로파일링을 다시한 결과 김씨는 2018년부터 하루 수 시간 이상 자신의 정치성향에 맞는 유튜브 영상 등을 시청하며 이 대통령 관련 정보를 선택적으로 수용했다. 그 과정에서 정보를 편향해석해 극단적 사고에 이르렀다고 TF는 분석했다.
TF 관계자는 "김씨가 자주 봤던 유튜버가 동기적인 영향에 기인할 수 있다 하더라도 그게 배후 세력이라고 단정적으로 말할 수는 없다"고 설명했다.
TF는 국정원 테러담당부서 B, C 및 관계자 A씨 등 3명을 허위공문서 작성 등 혐의로 지난 3일 송치했다.
TF는 "당시 국정원 관계자 A씨가 2025년 3월말쯤 테러담당부서로부터 가덕도 피습사건이 테러에 해당하는지 여부에 대한 법률검토를 의뢰받자 범행도구를 '커터칼'로 축소기재하는 등 허위사실을 적시한 보고서를 작성한 사실을 확인했다"고 설명했다.
테러 미지정 등 사건 축소·은폐 의혹에 대해 TF는 "테러사건 당일 부산지역 대테러합동조사팀이 테러혐의 관련 조사결과를 도출한 사실이 없음에도 당시 국정원 테러담당부서 관계자 B, C가 합동조사결과 보고서를 작성한 사실을 확인했다"고 설명했다.
한편 경찰은 2년 전 김씨를 살인 미수 혐의로 검찰에 송치하며 수사를 끝냈다. 그런데 지난 1월 김민석 국무총리가 이 사건을 '테러'로 규정하며 TF가 꾸려졌다.
앞서 지난 4월 TF는 김씨의 전 직장 동료 D씨가 범행을 조력한 것으로 보고, D씨를 살인미수방조 및 테러방지법위반 혐의로 송치했다. 또 사건 현장 '물청소'를 지시해 혈흔 등 주요 증거를 인멸한 혐의를 받는 부산강서경찰서장과 당시 현장에 있던 경정급 간부 2명을 직권남용 및 증거인멸 등 혐의로 불구속 송치했다.
calebcao@newspim.com