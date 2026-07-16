예탁원 KSD나눔재단, 법무부 '마음이음 회복적사법 프로그램'에 1억 후원

AI 핵심 요약beta
- KSD나눔재단이 16일 법무부에 1억원을 전달했다.
- 회복적사법 프로그램은 청소년 범죄예방과 재범률 감소를 목표로 한다.
- 올해 청소년비행예방센터 교육생 대상 프로그램을 전국 18곳으로 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국예탁결제원 KSD나눔재단은 전날 법무부에 '마음이음 회복적사법 프로그램' 운영을 위한 후원금 1억원을 전달했다고 16일 밝혔다.
KSD나눔재단에 따르면 마음이음 회복적사법 프로그램은 처벌 중심의 형사제재에서 벗어나 범죄 관련 당사자들이 사건 해결 과정에 능동적으로 참여하며 피해 복구 및 재통합을 추구하는 프로그램이다.
KSD나눔재단은 청소년 범죄예방과 재범률 감소를 목표로 법무부와 함께 2018년 서울보호관찰소 회복적사법 프로그램 적용을 시작해 2019년에는 보호관찰 청소년 수강명령 분야, 2021년 보호관찰 청소년 패널회의, 2022년 보호처분 청소년 패널회의로 점차 확대했다.
특히 올해는 지난해 시범운영한 청소년비행예방센터(청소년꿈키움센터) 교육생 대상 회복적사법 프로그램을 전국 18개 기관으로 확대할 예정이다.
법무부는 매년 전문강사 양성, 프로그램 효과성 분석, 우수사례 보고회 개최 등 회복적사법 프로그램의 양적, 질적 개선을 위해 노력해 오고 있다.
한편 KSD나눔재단은 회복적사법 프로그램에 대한 지속적인 후원으로 청소년 사범의 재범률 감소와 안전한 사회 구현에 기여한 공을 인정받아 2020년 법무부 장관상, 2024년 국무총리 표창을 수상했다.
이윤수 KSD나눔재단 이사장은 "회복적사법 프로그램이 청소년 범죄예방을 위한 실질적인 대안이 되길 희망한다"며 "앞으로도 체계적인 프로그램 운영을 통해 우리 청소년들을 범죄로부터 안전하게 보호할 수 있길 바란다"고 말했다.
송중일 법무부 범죄예방정책국장은 "KSD나눔재단의 회복적사법 프로그램에 대한 지속적인 관심과 후원에 감사한다"며 "기관별 특성에 맞춘 체계적인 프로그램 운영으로 우리 청소년들이 밝고 올바르게 성장할 수 있도록 돕겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com