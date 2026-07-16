시흥시청소년청년재단 'AI 시대 미래세대 정책 방향' 포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기 시흥시청소년청년재단이 15일 AI 시대 청소년청년 삶과 방향을 주제로 정책포럼을 개최했다.
- 발제자들은 AI 확산 속 행복·자기주도·협동 역량과 생애주기 통합 지원체계 구축 필요성을 강조했다.
- 토론에서는 AI 기회 공평 배분·정보격차 해소·일자리 변화 대응을 논의하고, 시와 재단은 정책 반영을 약속했다.
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미래세대를 뒷받침하기 위한 정책적 지향점·지역사회의 역할 모색
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시청소년청년재단은 지난 15일 시흥ABC행복학습타운 가치관에서 '인공지능(AI) 시대, 청소년청년의 삶과 방향을 묻다'를 주제로 '2026년 제2회 시흥시청소년청년정책포럼'을 개최했다고 16일 밝혔다.
재단에 따르면 이번 포럼은 AI 기술의 급격한 확산이 청소년과 청년의 삶 전반에 미치는 영향을 진단하고 미래세대를 뒷받침하기 위한 정책적 지향점과 지역사회의 역할을 모색하고자 마련됐다. 행사에는 임병택 시흥시장을 비롯해 시의회, 유관기관 관계자 청소년·청년 등 150여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.
행사는 오연호 오마이뉴스 대표와 김기헌 한국청소년정책연구원 부원장의 주제 발표로 문을 열었다.
첫 발제자로 나선 오연호 대표는 'AI 시대, 청소년·청년의 삶의 변화'를 주제로 강연하며 "기술의 빠른 발달 속에서도 인류가 더 행복해질 수 있는지 성찰해야 한다"고 지적했다. 오 대표는 단순한 AI 활용 능력을 넘어 자기주도성과 협동 능력, 자아존중감, 지속 가능한 성장 역량을 기르는 것이 미래세대의 생존 열쇠라고 역설했다.
이어 김기헌 부원장은 'AI 시대, 청소년·청년 정책의 방향성'을 주제로 발표하며 "미래세대 대상 정책이 단순한 단기·개별 지원에 그치지 않고 전 생애주기를 유기적으로 아우르는 통합형 지원 체계로 전환되돼야 한다"고 제안했다.
주제 발표 이후 진행된 종합토론에서는 오연호 대표가 좌장을 맡은 가운데 임병택 시흥시장, 임채윤 시흥시청소년참여위원회 위원장, 장진명 시흥시청년정책협의체 위원장, 김기헌 부원장이 패널로 참여해 열띤 토론을 벌였다.
토론자들은 AI 활용 기회의 공평한 배분과 정보 격차 해소 방안, 기술 발전에 따른 미래 진로 및 일자리 환경 변화, 지방자치단체와 지역사회 차원의 실질적인 교육·정책 지원 방안 등을 다양하게 주고받았다. 이어진 현장 질의응답 시간에는 AI 시대를 직접 헤쳐 나가야 하는 청소년과 청년들의 생생한 고민과 기대감이 여과 없이 공유됐다.
임병택 시흥시장은 "AI 기술은 청소년과 청년들에게 새로운 도전과 기회의 장을 열어주는 동시에 일자리 변화와 역량 격차라는 새로운 사회적 과제를 던지고 있다"며 "무엇보다 중요한 것은 기술 그 자체보다 격변의 시대 속에서도 청소년과 청년이 스스로 삶의 이정표를 세우고 성장할 수 있도록 지역사회가 든든한 버팀목이 되어주는 것"이라고 강조했다. 아울러 "오늘 포럼에서 수렴한 현장의 목소리와 제안들을 적극 검토해 시흥시와 재단의 실제 정책 및 사업에 적극 반영하겠다"고 약속했다.
이덕희 시흥시청소년청년재단 대표이사는 "이번 포럼에서 도출된 다양한 고견들을 청소년·청년 맞춤형 정책과 신규 사업을 발굴하는 소중한 기초자료로 활용하겠다"며 "앞으로도 급변하는 사회 흐름을 면밀히 살피고 정책 당사자, 전문가, 지역사회가 함께 머리를 맞대는 소통과 공론의 장을 지속해서 마련하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com