제12대 경기도의회 개원...남종섭 의장 "화합·연대 앞장설 것"

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도민의 일상에서 삶의 변화를 만들어 내는 것이 의회의 존재 이유

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제12대 경기도의회는 7일 공식 개원식을 열고 본격적인 의정 활동을 시작했다고 밝혔다.

제12대 경기도의회는 7일 공식 개원식을 열고 본격적인 의정 활동을 시작했다. [사진=경기도의회]

이날 오후 의회 본회의장에서 열린 개원식에는 남종섭 신임 의장(더불어민주당, 용인3)을 비롯해 고은정(민주당, 고양10)·김미숙(민주당, 군포3) 신임 부의장, 안광률(민주당, 시흥1)·방성환(국민의힘, 성남5) 양 교섭단체 대표의원 등 도의원 167명 전원이 참석했다. 이 자리에는 추미애 경기도지사와 안민석 경기도교육감 등 집행부 주요 간부들도 함께했다.

남 의장은 개원사에서 '나무 한 그루는 결코 숲이 될 수 없다'는 뜻의 고사성어 '독목불성림(獨木不成林)'을 인용하며 화합과 연대의 메시지를 강조했다.

남 의장은 "의장 한 사람의 힘으로는 좋은 의회를 만들 수 없기에 서로 믿고 의지하는 팀과 동반자가 있어야 한다"며 "고은정·김미숙 부의장과 하나의 팀이 되어 화합과 협치의 출발을 만들겠다"고 밝혔다.

집행부와의 관계에 대해서는 "도민 삶을 위한 일에 도청과 교육청, 의회가 따로 있을 수 없다"며 "집행부의 좋은 정책에는 과감히 힘을 보태되 부족한 정책에는 분명한 대안과 원칙 있는 견제로 바로잡겠다"고 선언했다.

제12대 경기도의회는 7일 공식 개원식을 열고 본격적인 의정 활동을 시작했다. [사진=경기도의회]

이어 "도민의 일상에서 삶의 변화를 만들어 내는 것이 의회의 존재 이유"라며 "현장 중심의 주도적 의회를 만들겠다"고 약속했다.

아울러 남 의장은 제도적 토대 마련을 위해 "지방의회의 독립성과 자율성을 보장하는 '지방의회법 제정'을 위해 전국 광역의회와 연대하고 국회와 정부를 설득하겠다"며 "전국 최대 광역의회로서 가장 앞에서 변화를 주도하고 도민이 자랑스러워하는 의회를 만들어가겠다"고 포부를 전했다.

이에 대해 추미애 도지사는 축사를 통해 "의회와 집행부가 서로의 역할을 존중하면서 도민의 삶을 바꾸는 해법을 함께 찾았으면 한다"고 말했다.

안민석 도교육감 또한 "도의회와 도교육청이 손을 잡고 경기교육 대전환을 성공적으로 이끌어내기를 기대한다"고 화답했다.

제12대 경기도의회는 7일 공식 개원식을 열고 본격적인 의정 활동을 시작했다. [사진=경기도의회]

제12대 경기도의회 전반기를 이끌어갈 신임 의장단은 개원식에 앞서 열린 제392회 임시회 제1차 본회의에서 선출됐다. 이번 임시회는 상임위원장 선거 및 위원 선임, 예산결산특별위원회 구성, 2026년 행정사무감사 시기 결정 등의 안건을 처리한 뒤 오는 22일 폐회한다.

1141world@newspim.com