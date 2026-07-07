[프로야구] KT, SSG서 방출된 외야수 이정범 영입... 전반기 1군 동행

AI 핵심 요약beta
- KT가 7일 SSG에서 방출된 외야수 이정범과 계약했다
- 이정범은 9일까지 1군과 동행하며 팀 적응에 나선다
- KT는 퓨처스리그서 타율 0.315 등 잠재력을 높이 평가했다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KT가 SSG에서 방출된 외야수 이정범에게 새 기회를 제공했다.
KT는 7일 "SSG에서 웨이버 공시된 이정범과 계약을 완료했다"라고 발표했다. 이정범은 전반기 남은 기간인 7일부터 9일까지 1군 선수단과 동행하며 팀 분위기와 훈련에 적응할 예정이다.
이정범은 지난달 30일 SSG에서 방출됐다. 이후 새 소속팀을 찾던 그는 일주일 만에 KT의 부름을 받으며 선수 생활을 이어가게 됐다.
인천고를 졸업한 이정범은 2017년 신인드래프트 2차 5라운드 전체 46순위로 SK 와이번스(현 SSG)의 지명을 받았다. 긴 시간 퓨처스리그에서 경험을 쌓은 그는 2021년 1군 데뷔에 성공했고, 그해 19경기에 출전해 타율 0.254, 3홈런, 9타점을 기록하며 가능성을 보여줬다.
하지만 이후에는 좀처럼 1군에서 자리를 잡지 못했다. 매 시즌 1군 출전 기회가 제한됐고 대부분의 시간을 퓨처스리그에서 보내야 했다. 올해까지 KBO리그 통산 성적은 50경기 타율 0.226, 3홈런, 14타점이다.
반면 퓨처스리그에서는 꾸준한 타격 능력을 선보였다. 2017년부터 올해까지 퓨처스리그 통산 386경기에 출전해 타율 0.315, 28홈런, 228타점을 기록했다. 올 시즌에도 퓨처스리그 32경기에서 타율 0.315, 2홈런, 15타점을 올리며 경쟁력을 유지했다.
KT는 이러한 잠재력과 퓨처스리그에서의 꾸준한 생산성을 높이 평가해 이정범 영입을 결정했다. 당장은 경기 출전보다 팀 적응에 초점을 맞출 계획이다.
wcn05002@newspim.com