[2026WC] 공정이라는 스포츠맨십 흔든 정치 권력과 FIFA의 타락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스포츠는 국경과 이념을 초월한 가장 순수한 경쟁의 장이다. 규칙은 모든 선수에게 평등하며 결과는 오직 피땀 어린 노력으로만 증명된다. 우리가 스포츠맨십의 가치를 존중하는 이유도 바로 여기에 있다. 그러나 냉혹한 권력의 손길이 경기장 안으로 뻗치는 순간, 공정이라는 스포츠의 근간은 뿌리째 흔들린다. 2026 북중미 월드컵에서 벌어진 미국 대표팀 공격수 폴라린 발로건의 '레드카드 유예 사태'는 정치가 어떻게 스포츠를 오염시키고 예외를 만들어내는지 보여주는 추악한 단면이다.

발로건은 보스니아 헤르체고비나와의 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 다이렉트 퇴장을 당했다. 규정상 다음 경기 자동 출전 정지는 당연한 절차였다. 그러나 국제축구연맹(FIFA)은 징계 집행을 1년 유예하는 전대미문의 결정을 내렸다. 배후에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 있었다. 트럼프 대통령은 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화해 판정 재고를 요청했음을 시인했다. 개최국 수장의 전화 한 통에 FIFA의 독립적인 규정과 징계 프로세스는 순식간에 무력화됐다. 인판티노 회장은 징계기구가 독립적으로 판단했다고 강변했으나, 시점과 과정 모두 상식적인 의문을 자아내기에 충분했다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=인판티노 FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 5일 미국 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 FIFA 월드컵 조 추첨식 도중 셀카 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 자료사진] 2026.7.7 psoq1337@newspim.com

권력의 스포츠 개입은 역사적으로 강력한 독재자나 포퓰리스트들이 자국 국가주의를 고취하기 위해 상습적으로 써온 수법이다. 가장 대표적인 사례가 바로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 동계올림픽 개입 잔혹사다. 2014년 소치 동계올림픽 당시, 푸틴 정권은 자국 선수의 금메달을 위해 전방위적인 압박을 획책했다. 피겨스케이팅 여자 싱글에서 완벽한 연기를 펼친 김연아를 제치고 실수를 연발한 러시아의 아델리나 소트니코바에게 금메달을 안겨준 판정 조작은 전 세계를 경악하게 만들었다. 푸틴은 자국의 위상을 드높이기 위해 이를 묵인한 것도 모자라 이후 국가 주도의 조직적 도핑 스캔들까지 일으키며 올림픽 정신을 짓밟았다.

유럽 축구계가 이번 사태에 즉각 반발한 것도 같은 맥락이다. 유럽축구연맹(UEFA)은 FIFA가 "넘어서는 안 될 선을 넘었다"며 강도 높게 비판했다. 제프 블라터 전 FIFA 회장을 비롯한 축구계 원로들 역시 정치 권력이 경기 규칙을 흔들었다는 인상을 남긴 것 자체가 FIFA의 권위를 훼손했다고 지적했다. 트럼프의 '레드카드 전화'와 푸틴의 '금메달 밀어주기'는 본질적으로 같다. 스포츠를 오직 승리와 통치 이데올로기의 도구로만 바라보는 비뚤어진 권력욕의 산물이다.

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