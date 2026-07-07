강기윤 창원시장, 재경 경남도민회와 '고향 발전 협력 방안' 논의

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 7일 재경 경남도민회 회장단을 접견해 고향 발전과 협력 방안을 논의했다.
- 강기윤 시장은 취임 축하패를 전달받고 창원·경남 발전과 지역경제 활성화 방안을 참석자들과 논의했다.
- 창원시와 재경 경남도민회는 재경 향우회와의 협력을 확대해 고향 발전과 지역 상생을 위해 지속 협력하기로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 재경 경남도민회 회장단을 접견해 고향 발전과 지역 상생 협력 방안을 논의했다.
시는 강기윤 시장이 7일 시청에서 재경 경남도민회 회장단을 만나 취임 축하패를 전달받고 고향 발전을 위한 협력 강화에 의견을 나눴다고 밝혔다.
전달식에는 최효석 재경 경남도민회장, 강양호 재경 창원향우회장, 천황성 재경 마산향우회 사무총장, 최진옥 재경 경남도민회 상임부회장, 김수정 서울세종본부 부본부장이 참석했다.
축하패에는 민선 9기 창원시장 당선을 축하하고 고향인 창원시와 경남도 발전을 위해 역할을 해 달라는 뜻이 담겼다.
참석자들은 창원과 경남의 발전 방향, 지역경제 활성화, 재경 향우회와 창원시 간 협력 확대 방안 등을 두고 의견을 나눴다. 창원시와 재경 경남도민회는 앞으로도 고향 발전과 지역사회 상생을 위한 협력을 이어가기로 했다.
강기윤 시장은 "재경 경남도민회의 애향심에 감사의 뜻을 전한다"면서 "오늘보다 내일이 더 희망이 있는 도시를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com