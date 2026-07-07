[2026WC] 포체티노 美 감독 "악성 메시지와 협박까지 받아"

AI 핵심 요약beta
- 미국 축구대표팀이 7일 벨기에에 1대4로 패해 16강에서 탈락했다
- 트럼프 대통령이 인판티노 회장에 외압 전화해 발로건 징계 유예 결정이 논란이 됐다
- 포체티노 감독은 정치 개입 비판을 반박하면서도 완패를 인정했고 재계약 불투명해졌다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 개최국 미국의 추태가 결국 전 세계의 비웃음과 함께 16강 탈락이라는 결말로 막을 내렸다. 마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 미국 축구 대표팀은 7일(한국시간) 미국 시애틀 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 벨기에에 1-4로 대패했다.
이번 경기는 전 세계 축구계를 분노하게 만든 도널드 트럼프 미국 대통령의 '외압 스캔들'로 시작 전부터 얼룩졌다. 미국의 주전 스트라이커 폴라린 발로건은 지난 32강전에서 상대 선수의 발목을 밟아 다이렉트 퇴장을 당했으나 트럼프 대통령이 잔니 인판티노 FIFA 회장에게 직접 전화를 걸어 징계 재검토를 요청했다. 이에 FIFA 징계위원회는 제27조 재량권을 발동해 발로건의 출전 정지 징계를 1년간 유예하는 초유의 결정을 내렸다.
포체티노 감독은 경기 후 비난 여론에 대해 "사람들이 FIFA의 결정에 정치를 섞고 있다"며 오히려 실망스럽다는 적반하장의 반응을 보였다. 이번 일로 악성 메시지와 협박까지 받았다고 털어놓은 포체티노 감독은 "FIFA가 규정에 따라 출전 가능하다고 판단했기에 폴라린 발로건을 기용한 것뿐"이라고 항변했다.
그러면서도 "이번 논란이 경기력에 영향을 미치지는 않았다"라며 "변명의 여지가 없다. 벨기에가 우리보다 훨씬 더 나았다"고 고개를 숙였다. 이번 월드컵을 끝으로 계약이 만료되는 포체티노 감독은 미국축구협회와의 재계약 대신 유럽 클럽 무대 복귀 가능성이 거론되고 있다.
psoq1337@newspim.com