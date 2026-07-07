BNK경남은행, 4대 연금 신규고객 최대 5만원 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 7일 은퇴고객 대상 연금 이벤트를 시작했다
- 4대 연금을 BNK경남은행으로 신규 수령시 최대 5만원을 지급한다
- 연속 수령 개월 수에 따라 경품추첨권을 최대 5매 적립한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경품 추첨권 최대 5매까지 자동 적립
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 은퇴고객들의 안정적인 자산관리를 위한 특별한 행사를 마련했다.
경남은행은 오는 11월 20일까지 '4대 연금 신규고객 감사이벤트'를 운영한다고 7일 밝혔다.
이벤트 대상은 국민·공무원·사학·군인연금을 BNK경남은행 계좌로 새로 수령하거나 다른 은행에서 BNK경남은행 계좌로 연금수령계좌를 변경해 연금을 받는 고객이다. 11월 25일 입금분까지 인정한다.
다만 올해 상반기(1월 1일~6월 30일) 중 BNK경남은행 계좌로 4대 연금 입금 이력이 있는 고객은 참여 대상에서 제외된다.
연금수령계좌 변경은 BNK경남은행 모바일뱅킹 앱 또는 영업점에서 신청할 수 있다. 이후 모바일뱅킹 앱 내 '4대 연금 신규고객 감사이벤트' 페이지에 접속해 '응모하기'를 누르면 이벤트에 참여할 수 있으며 응모 과정에서 마케팅 동의가 필수다.
이벤트 응모 후 첫 연금을 BNK경남은행 계좌로 수령한 고객에게는 3만원이 제공된다. 최초 수령을 포함해 3회 연속으로 해당 계좌로 연금을 받으면 2만원이 추가로 지급된다.
경품 추첨도 진행한다. 이벤트 종료 후 추첨을 통해 1등 1명에게 150만원 상당 무선청소기, 2등 1명에게 50만원 상당 음식물처리기, 3등 8명에게는 10만원권 백화점상품권을 제공한다.
경품 추첨권은 이벤트 기간 동안 연금을 연속 수령한 개월 수만큼 자동 적립되며 최대 5매까지 적립된다.
news2349@newspim.com