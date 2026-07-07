[프로야구] KBO, 비 엘리트·해외 출신 미지명 대상 2027 드래프트 접수

AI 핵심 요약beta
- KBO가 6일 해외·중퇴선수 대상 드래프트 신청을 다음달 7일까 진행했다
- 독립리그·퓨처스리그 1경기 이상 출전 등 조건 충족 비신인지명 대상자만 신청 가능했다
- 서류 통과자 트라이아웃은 9월 1일 열리며 2027 신인 드래프트는 9월 21일 개최된다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=해외 아마·프로 출신 및 중퇴선수들이 2027 KBO 드래프트에 참여할 수 있는 기회가 온다.
KBO는 "2027 KBO 신인 드래프트 참가를 희망하는 해외 아마 및 프로 출신 선수와 고교·대학 중퇴 선수 등을 대상으로 지난 6일부터 다음달 7일까지 참가 신청접수를 실시한다"고 지난 6일 밝혔다.
대한민국 국적자를 대상으로 과거 고교 또는 대학 졸업 연도에 드래프트 대상이 됐던 선수는 제외한다. 하지만 외국 프로구단과의 선수 계약이 2025.1.31. 이전에 종료됐거나, 한국 프로야구에 등록한 사실이 없는 해외 아마 및 프로 출신(해외학교 출신)이거나, 고교 또는 대학 선수로 대한야구소프트볼협회에 등록된 이후 재적 학교를 중퇴했거나, 고교 이상 대한야구소프트볼협회에 등록된 이력이 없는 선수 등 KBO 신인지명 대상이 아니었던 선수 중 독립리그(KBO가 인정하는 한국, 미국, 일본의 독립리그)팀 또는 퓨처스리그 참가 구단 소속으로 공고일 기준 최근 1년간 1경기 이상 출장한 선수는 참가 자격이 주어진다. 다만, 과거에도 해당 자격으로 KBO 신인 드래프트에 참가한 적이 있다면 제외된다.
신청을 희망하는 선수는 KBO 신인지명대상 선수등록시스템 웹사이트에서 신청서 작성 및 필요서류를 작성해서 제출하면 된다. 원본 서류는 반드시 우편을 통해 제출해야 한다. 다음달 7일 우편 소인까지 접수된다.
KBO는 서류 검토 후 결격 사유가 없는 선수에 한해 트라이아웃을 실시한다. 오는 9월 1일 열리는 트라이아웃의 시간 및 장소는 추후 참가 대상자에게 별도 안내된다.
한편, 2027 KBO 신인 드래프트는 오는 9월 21일 열린다.
willowdy@newspim.com