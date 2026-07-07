[프로야구] 삼성 김백산·LG 손용준, 6월 메디힐 퓨처스 루키상 수상

AI 핵심 요약beta
- KBO가 7일 삼성 김백산과 LG 손용준을
- 6월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 선정했다
- 김백산은 퓨처스리그서 평균자책점 0.00 기록하며
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성 투수 김백산과 LG 내야수 손용준이 2026 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 6월 메디힐 퓨처스 루키상 수상자로 선정됐다.
KBO는 7일 "6월 메디힐 퓨처스 루키상 투수 부문에는 대체선수대비승리기여도(WAR) 0.91을 기록한 삼성 김백산이, 타자 부문에는 WAR 0.71을 기록한 LG 손용준이 각각 선정됐다"라고 발표했다.
김백산은 2025년 육성선수로 삼성에 입단한 뒤 퓨처스리그에서 꾸준히 성장세를 이어왔다. 6월에는 3경기에 모두 선발 등판해 14이닝을 소화하며 평균자책점 0.00으로 전체 1위에 올랐고, 이닝당출루허용률(WHIP)도 0.71을 기록했다. 세 차례 등판에서 단 한 점도 내주지 않았고, 삼진 10개를 잡아내며 안정적인 투구를 선보였다.
2군에서의 활약은 곧바로 1군 무대로 이어졌다. 김백산은 지난 2일 창원 NC와 경기에서 선발 데뷔전을 치러 5.2이닝 무실점 호투로 승리투수가 됐다. 이는 육성선수 출신으로는 KBO리그 역대 두 번째 데뷔전 승리 기록이다.
타자 부문 수상자인 손용준은 김해고와 동원과학기술대를 거쳐 2024 신인드래프트 3라운드 전체 28순위로 LG에 입단했다. 퓨처스리그에서 꾸준히 3할 안팎의 타율을 기록하며 성장 가능성을 보여온 그는 6월 한 달 동안 타율 0.453(전체 2위), 안타 24개(공동 1위)를 기록하며 뛰어난 타격감을 과시했다.
여기에 출루율 0.491(전체 3위), 도루 5개(공동 5위)를 기록하는 등 타격과 주루에서 모두 인상적인 활약을 펼치며 타자 부문 수상의 영예를 안았다.
수상자에게는 기념 트로피와 함께 메디힐의 후원으로 상금 50만 원과 50만 원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 부상으로 제공된다.
월간 메디힐 퓨처스 루키상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원으로 2024년 제정된 상이다. 입단 1~3년 차 선수 가운데 퓨처스리그 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수를 대상으로 월간 WAR을 기준으로 최우수 투수와 타자를 선정해, 유망주 선수들의 성장을 격려하고 육성을 지원하기 위해 마련됐다.
wcn05002@newspim.com