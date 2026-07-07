화성시 순환철도 현실화 될까...TF "타당성 용역 내년 착수 계획"

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 7일 순환철도 타당성조사를 내년 초 착수한다고 밝혔다
- TF팀은 기존 및 예정 철도망을 활용해 주요 거점을 잇는 최적 순환노선을 마련할 계획이다
- 화성시는 국가철도망 반영과 관광·개발사업 연계를 통해 광역교통 인프라를 선점한다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성미래비전위원회 '화성순환철도구축 구상 TF팀'이 화성특례시 전역을 연결하는 순환철도 노선 구축을 위한 타당성 조사 용역을 내년 초 착수할 계획이라고 7일 밝혔다.
이를 위해 TF팀은 국내외 순환선 구축 사례 등을 검토하고 철도 연계기능 강화 및 신교통수단 도입 다변화 연구 등으로 범위를 포괄적으로 넓혀 기존 철도 구축망 및 구축 예정망을 최대한 활용한 최적의 환선망을 준비하고 있다.
특히 화성특례시를 관통 또는 예정돼 있는 서해선, 동인선, 경기남부 동서횡단선, 신분당선 봉담·향남· 우정 연장, 신안산선 송산 연장 등과 연계해 건설 및 운영비용 최소화도 중점 검토사항이다.
TF팀은 동탄신도시를 비롯해 병점, 봉담, 향남, 남양, 조암, 송산, 서신 등 화성시 주요 거점을 연결하는 최적의 순환철도 노선안을 마련할 계획이다.
이를 바탕으로 국가철도망 구축계획 반영과 국비 확보 전략을 수립해 미래 광역교통의 인프라를 선점해 나간다는 방침이다.
TF팀은 또 2040년 화성특례시 목표 인구인 154만 명을 넘어설 가능성이 있는 만큼 서해안 관광단지, 국제테마파크, 공룡알화석지, 송산그린시티 등 주요 개발사업과 연계한 철도망 구축 방안을 마련할 계획이다.
이를 통해 연간 1천만 명의 관광객이 보다 편리하게 이용할 수 있는 광역교통체계를 구축하는 방안도 적극 반영할 예정이다.
앞서 정명근 화성특례시장은 지난 6.3 지방선거에서 화성특례시 전역을 30분 이동시대로 연결하기 위해 순환철도 구축을 핵심 5대 공약으로 제시했다.
정 시장은 당시 순환철도를 단계적으로 추진해 ▲2027년 타당성 조사 용역 ▲2028년 노선 대안 분석 및 최적안 선정 ▲2030년 국가철도망 구축계획 반영과 기본계획 수립 등의 절차를 공개했다.
한편 TF팀에는 정문호 전 아주대학교 교수를 비롯해 김현 한국교통대학교 교수, 백승현 한국철도기술연구원 연구전략본부 실장, 염민규 화성시연구원 연구위원, 김성규 화성시 철도전략과장 등이 참여하고 있다.
ssamdory75@newspim.com