익산시, 홀로그램 콘텐츠 고도화…호러 페스티벌 준비

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 제5회 호러 홀로그램 페스티벌과 쇼룸 고도화 사업 착수보고회를 열었다
- 페스티벌은 9월 10~13일·18~20일 7일간 익산교도소세트장에서 공포 홀로그램 체험 콘텐츠를 선보인다
- 시는 홀로그램 쇼룸 콘텐츠와 장비를 최신화해 상설 체험공간 완성도와 지역 문화관광 활성화를 기대하고 있다
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홀로그램 쇼룸 콘텐츠·장비 개선 추진, 상설 체험공간 경쟁력 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 오는 9월 열리는 제5회 호러 홀로그램 페스티벌의 성공적인 개최와 홀로그램 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 관련 사업에 착수했다고 7일 밝혔다.
익산시는 이날 시청 대회의실에서 '제5회 익산 호러 홀로그램 페스티벌'과 '홀로그램 쇼룸 콘텐츠 고도화 및 유지보수 사업' 착수보고회를 열고 축제 추진 방향과 콘텐츠 개선 계획을 점검했다.
보고회에는 최정호 익산시장을 비롯해 전북특별자치도와 전북콘텐츠융합진흥원, 전북디지털융합센터 관계자들이 참석해 사업 추진 계획을 공유하고 의견을 나눴다.
올해로 5회째를 맞는 익산 호러 홀로그램 페스티벌은 오는 9월 10일부터 13일까지, 18일부터 20일까지 모두 7일간 익산교도소세트장에서 열린다.
'로케이션 X : 금지된 생방송'을 주제로 교도소세트장에 홀로그램 기술을 접목한 몰입형 공포체험 콘텐츠를 선보이며 호러 코스프레 대회와 퀴즈쇼 X파일, 브레이킹던 시즌3, 공포 운동회 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.
시는 축제와 함께 익산청년시청 지하 1층과 석재문화체험관에 조성된 홀로그램 쇼룸의 콘텐츠 고도화 사업도 추진한다. 기존 콘텐츠와 장비, 시스템을 정비하고 최신 콘텐츠를 보강해 상설 체험공간의 완성도와 운영 안정성을 높일 계획이다.
시는 축제와 상설 전시공간을 연계한 홀로그램 콘텐츠 경쟁력 강화로 시민과 관광객에게 다양한 디지털 문화 체험 기회를 제공하고 지역 문화관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
최정호 익산시장은 "홀로그램 콘텐츠는 시민에게 새로운 문화 경험을 제공하고 익산의 미래 성장동력이 될 중요한 자산"이라며 "완성도 높은 콘텐츠와 체계적인 운영으로 지역경제에 도움이 되는 내실 있는 축제를 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com