김해시, 민선9기 첫 간부회의 유튜브 생중계…시정 투명성 강화

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 7일 민선9기 첫 간부회의를 열고 시민에 공개했다
- 이번 회의는 시 공식 유튜브로 첫 생중계돼 시정 투명성을 높였다
- 시는 주요 회의를 지속 생중계하고 회의 다시보기 서비스도 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
향후 주요 회의 생중계 계획
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 민선9기 출범 이후 첫 간부회의를 열고 주요 현안 점검과 함께 회의 과정을 시민에게 공개했다.
시는 7일 오전 시청 대회의실에서 정영두 시장 주재로 민선9기 첫 간부회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의에는 부시장과 실·국·소장, 출자·출연기관장뿐 아니라 읍·면·동장과 부서장까지 참석해 시정 주요 현안과 부서별 핵심 사업을 점검했다.
특히 이번 회의는 시 간부회의 최초로 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 중계됐다. 정책 결정 과정과 주요 현안을 공개해 시민의 이해를 높이고 시정 운영의 투명성을 강화하기 위한 조치다.
시는 향후 시장 주재 간부회의를 포함해 공개 필요성이 있는 주요 회의를 지속적으로 생중계할 방침이다. 시민들은 시 누리집 메인화면에 게시된 라이브 배너를 통해 회의에 접속할 수 있으며 종료 이후에는 '회의실ON김해' 메뉴를 통해 다시보기도 가능하다.
정영두 시장은 "시민이 변화를 체감할 수 있도록 책임 있는 행정과 현장 중심의 업무 추진이 필요하다"며 "부서 간 협업과 소통을 강화해 민선9기 시정 목표를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com