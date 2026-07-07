진안홍삼축제 두 달 앞으로…체험·공연·먹거리 준비 본격화

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 7일 2026 진안홍삼축제 준비에 돌입했다.
- 축제는 9월 18일부터 20일까지 마이산 북부서 열린다.
- 낙화놀이와 홍삼 체험·공연으로 볼거리를 늘렸다.
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홍삼스파·홍삼한상·삼삼한 주제관 등 가족 참여형 콘텐츠 대폭 강화
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 오는 9월 개최 예정인 2026 진안홍삼축제의 주요 프로그램과 축제장 구성을 확정하고 성공적인 행사 준비에 본격 돌입했다고 7일 밝혔다.
진안홍삼축제추진위원회는 이날 진안군청 상황실에서 제3차 총회를 열고 축제 준비 상황을 점검하는 한편 축제장 구성안과 부스 모집 계획, 주요 프로그램 운영 방안을 최종 확정했다.
올해 진안홍삼축제는 오는 9월 18일부터 20일까지 3일간 마이산 북부 일원에서 열린다. 축제 전날인 9월 17일에는 진안읍 일원에서 올해 처음으로 낙화놀이가 펼쳐져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.
축제 기간에는 개막 퍼포먼스를 비롯해 진안홍삼의 우수성을 알리는 다양한 체험과 공연, 전시 프로그램이 운영된다.
대표 체험 프로그램으로는 홍삼스파&홍삼한상, 홍삼파워존, 홍삼깍두기 담그기, 홍삼떡볶이 나눔, 진안홍삼빙고 등이 마련돼 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 콘텐츠를 선보인다.
또 인삼과 홍삼의 역사와 효능을 알리는 '蔘蔘(삼삼)한 주제관'과 '진안홍삼명인교실'을 운영해 진안홍삼만의 차별성과 경쟁력을 홍보할 계획이다.
어린이와 청소년을 위한 '캐치! 티니핑 싱어롱쇼', '홍삼에너지 랜덤 플레이댄스' 등 공연 프로그램과 마을축제조직위원회가 운영하는 '마을에서놀자' 체험 부스, 전통 놀이 등 세대별 맞춤형 프로그램도 준비된다.
이와 함께 지역 관광자원과 연계한 체류형 관광 프로그램을 확대하고 홍삼바비큐 등 다양한 먹거리와 간식 부스를 운영해 방문객 만족도를 높일 방침이다.
gojongwin@newspim.com