최정호 익산시장, 다이로움 밥차 배식봉사...첫 민생복지 행보

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㈜하림과 취약계층 400여명에 삼계탕 제공…민관 나눔 실천

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 취임 후 첫 민생 복지 행보로 '다이로움 밥차' 배식 봉사에 참여해 취약계층 주민들에게 삼계탕을 제공했다고 3일 밝혔다.

이날 이리중앙교회 식당에서 열린 다이로움 밥차는 ㈜하림과 함께 지역 취약계층 주민 400여 명에게 여름철 보양식인 삼계탕을 대접했다.

최정호 익산시장이 삼계탕으로 다이로움 밥차 배식봉사를 하고 있다.[사진=익산시]2026.07.03 lbs0964@newspim.com

다이로움 밥차는 시민과 기업, 자원봉사자들의 자발적인 참여로 운영되는 익산시 대표 민관 협력 나눔 사업이다.

최 시장은 앞치마를 두르고 ㈜하림 봉사단과 함께 직접 삼계탕을 배식했으며 식사를 위해 찾은 시민들의 안부를 살피고 폭염 대비 건강관리와 생활 불편 사항을 청취하는 등 현장 소통에 나섰다.

이번 행사는 ㈜하림의 후원으로 마련됐으며 정호석 대표이사를 비롯한 임직원 봉사단도 배식 봉사에 참여했다. 이리중앙교회는 식당 시설을 제공했고 부송종합사회복지관은 부식 준비와 이용자 안내, 현장 운영을 지원했다.

정호석 ㈜하림 대표이사는 "지역 주민들에게 보양식을 대접할 수 있어 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 익산시와 함께 지역사회와 상생하며 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

최정호 시장은 "폭염을 앞두고 정성껏 삼계탕을 준비해 준 ㈜하림과 자원봉사자들에게 감사드린다"며 "민관이 함께 소외된 이웃을 세심하게 살피는 따뜻한 복지공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.

㈜하림은 올해도 4000만원 상당의 자사 식품을 기부하는 등 지역사회 나눔 문화 확산을 위한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

lbs0964@newspim.com