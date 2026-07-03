충남대병원, 국내 첫 '실내외 연계 배송로봇' 실증 운영

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교병원이 병원 건물 사이를 오가는 물류 이송 업무에 실외 자율주행 배송로봇을 투입한다. 국내 의료기관에서 실내 물류 시스템과 실외 배송로봇을 연계해 운영하는 것은 이번이 처음이다.

충남대학교병원은 산업통상자원부 산하 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2026년 서비스로봇 실증사업'에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다.

실외 자율주행 배송 로봇. [사진=충남대병원] 2026.07.03 gyun507@newspim.com

이번 선정으로 충남대병원은 국비 50%를 포함해 총 1억 3000만 원의 사업비를 확보했다. 병원은 본관과 별도 건물인 대전충청권역 의료재활센터 사이의 양방향 물류 이송 업무를 실외 자율주행 로봇으로 자동화할 계획이다.

이번 실증은 기존 병원 내 실내 중심 로봇 이송체계를 실외 구간까지 확장하는 데 목적이 있다. 반복적으로 발생하는 물품 운반 업무를 로봇이 맡아 병원 물류 전 과정의 자동화 가능성을 검증하게 된다.

사업은 충남대병원 PI팀이 기획했으며 Physical AI 기반 로봇 서비스 기업 ㈜뉴빌리티와 컨소시엄을 구성해 추진한다. 양 기관은 병원 환경에 맞는 운영 모델과 실외 자율주행 기술을 결합해 의료기관 적용 가능성을 살펴볼 예정이다.

충남대병원은 실증 과정에서 로봇 이송 수행 비율, 인력 투입 감소율, 사용자 만족도 등을 분석하고 향후 의료기관 실내외 연계 물류 자동화 모델 확산을 위한 운영 기준도 마련할 방침이다.

이현승 충남대병원 기획조정부실장은 "이번 사업은 병원 물류 자동화를 실내에서 실외까지 확장하는 전환점이 될 것"이라며 "의료진과 직원의 업무 부담을 줄이고 환자 중심의 스마트병원 체계를 고도화하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com