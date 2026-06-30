코르티스 측 "파리 항공편 지연 사과…공항 민폐 의혹은 사실 아냐"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 코르티스가 파리발 인천행 항공편 지연에 대해 사과하면서도 온라인에서 제기된 공항 내 민폐 논란에 대해서는 사실이 아니라고 해명했다.

소속사 빅히트뮤직은 30일 "지난 26일 파리-인천 항공편의 경우 당시 교통사고로 인한 도로 정체 등으로 탑승이 늦어졌다"며 "이로 인해 같은 항공편을 이용하신 승객분들께 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 코르티스(CORTIS). khwphoto@newspim.com

앞서 온라인에는 코르티스가 파리에서 출발하는 인천행 항공기에 늦게 탑승해 비행기 출발이 약 40분 지연됐다는 주장이 제기됐다. 게시글 작성자는 예정 출발 시각이 오후 2시 40분이었으나 라스트콜 이후 코르티스가 오후 2시 45분께 탑승했고, 항공기가 오후 3시 18분에 출발했다고 주장했다.

다만 빅히트뮤직은 함께 제기된 공항 내 민폐 의혹에 대해서는 사실과 다르다고 선을 그었다.

소속사는 브리지에서 오래 머물렀다는 주장과 관련해 "해당 상황은 지난해 10월 일본 일정 후 귀국 당시의 일"이라며 "승객들이 모두 하차한 뒤 마지막으로 나오면서 소지품 등을 정리하던 과정이었다"고 설명했다.

이어 지난 5월 '케이콘 재팬 2026' 참석을 위한 일본 출국 당시에도 "코르티스 멤버들은 탑승 마감 시한보다 여유 있게 비행기에 탑승했으며, 탑승객의 늦은 탑승으로 인한 항공편 지연은 없었다"고 강조했다.

moonddo00@newspim.com