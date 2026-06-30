경남도 "국립창원대 SMR² 국가연구소 선정…원전 혁신 거점 구축"

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1438억 원 투자로 연구개발 추진

원전 기자재 국산화·기술 고도화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 국립창원대학교 'SMR² 플랫폼 국가연구소'가 과학기술정보통신부와 교육부 공동 공모 '국가연구소 사업'에 최종 선정되면서 경상남도가 1천438억 원 규모의 차세대 원전 연구개발 거점을 확보했다.

경남도는 과학기술정보통신부와 교육부가 공동 추진한 '국가연구소 공모사업'에 국립창원대학교 'SMR² 플랫폼 국가연구소'가 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 올해 7월부터 2035년 12월까지 10년간 추진되며 총사업비 1438억 원이 투입된다. 국비 950억 원에 더해 도비 30억 원, 시비 10억 원, 대학 45억 원, 기업 403억 원이 매칭된다.

경남도가 과학기술정보통신부와 교육부가 공동 주관하는 '국가연구소 공모사업'에 국립창원대학교의 'SMR² 플랫폼 국가연구소'가 최종 선정된 데 대해 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

국가연구소 사업은 대학이 보유한 연구역량과 인프라를 기반으로 세계적 수준의 혁신 연구소를 육성하는 정부 대형 연구개발 사업이다. 올해 공모에는 전국 13개 대학이 예비 심사를 통과했고, 이 가운데 국립창원대를 포함한 4곳만 최종 대상 기관으로 선정됐다.

창원대가 추진하는 SMR² 플랫폼 국가연구소는 소형모듈원전(SMR)에 스마트 제조와 신뢰성 기술을 융합한 차세대 연구 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다. 비전은 '창원 국가산단 2.0 기반 SMR² 글로벌 혁신 FOUNDRY 거점 연구소'로, SMR 핵심 모듈의 설계·제조·검증·인증·데이터화를 포괄하는 통합 연구 기반을 조성하는 구상이다.

연구총괄은 창원대 기계공학부 이재선 교수가 맡는다. 국내외 연구기관과 대학, 도내 원전 관련 기업 25개가 참여하는 대규모 산학연 협력 프로젝트로 추진되며 원전 특화 핵심소재, 구조건전성, 에너지변환, 시스템 통합·데이터 관리 등 SMR 전주기를 아우르는 기술 개발이 계획돼 있다.

주요 연구 분야는 핵심소재 및 구조건전성 기술 플랫폼, 에너지변환 혁신 플랫폼, 시스템통합 및 데이터 관리 플랫폼이다. 이를 바탕으로 SMR 핵심소재 개발, 차세대 부품 설계, 스마트제조 기술 확보 등으로 이어지는 연구 체계를 구축해 실증과 산업 적용까지 연계한다는 방침이다.

도는 그간 SMR을 미래 에너지 산업과 지역 주력 제조업 혁신을 이끌 핵심 산업으로 보고 관련 인프라와 기술개발을 지원해 왔다. SMR 로봇활용 제작지원센터와 제조부품 시험·검사 지원센터 구축을 추진하며 산업 생태계 기반을 확충했고, SMR 혁신제조 기술개발을 통해 원전산업 기술 경쟁력과 제조 공정을 고도화하는 사업을 진행해 왔다.

도는 이번 국가연구소 선정으로 기존 산업 기반 위에 연구개발 역량이 추가된 점에 의미를 두고 있다. 연구개발, 실증, 제조 역량을 연계해 경남 원전산업 생태계 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다.

두산에너빌리티를 중심으로 앵커기업과 협력기업이 집적된 국내 최대 원전산업 거점이라는 지역 특성을 활용해 창원국가산단 2.0, 지역 연구기관, 스마트제조 인프라와의 연계를 강화할 계획이다.

도는 국가연구소를 중심으로 기업의 기술 고도화, 원전 기자재 국산화, 글로벌 SMR 공급망 진출을 지원해 국내 SMR 산업을 선도하는 핵심 거점으로 육성한다는 목표를 제시했다. 도는 연구성과가 지역 기업 매출 확대, 일자리 창출, 청년 인재 정착으로 이어지도록 정책 지원을 병행할 방침이다.

news2349@newspim.com