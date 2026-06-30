【美加墨世界杯】孙兴慜：不会退出韩国国家队 将继续迎接挑战

纽斯频通讯社首尔6月30日电 韩国国家足球队队长、效力于美国职业足球大联盟（MLS）洛杉矶FC（LAFC）的孙兴慜30日通过社交媒体表示，尽管韩国队在2026年美加墨世界杯止步小组赛，但自己不会退出国家队，将继续为韩国足球而战。

图为美加墨世界杯，韩国队队长孙兴慜向啦啦队致谢。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

孙兴慜当天在个人社交媒体平台Instagram发文，对韩国队本届世界杯的表现向球迷致歉，并表示将继续迎接新的挑战。

这是34岁的孙兴慜第四次参加世界杯。由洪明甫率领的韩国队首场小组赛以2:1战胜捷克队，第二场以0:1负于墨西哥队，第三场以0:1不敌南非队，最终以1胜2负、A组第三名结束小组赛。在各小组第三名横向比较中，韩国队排名第10，无缘晋级32强。

孙兴慜表示，自己不想逃避现实。作为一名热爱足球的人，如果看到这样的比赛，同样会感到遗憾和难过，仅凭一句"对不起"不足以表达对球迷失望心情的歉意。

外界此前认为，出生于1992年的孙兴慜此次可能成为其最后一次世界杯征程。不过，孙兴慜表示，这项赛事对自己意义重大，只要球迷仍需要自己，就会全力以赴做好准备，继续身披韩国国家队战袍，为球迷带来更多快乐。

孙兴慜还呼吁外界给予韩国队球员更多支持和鼓励，避免过度批评和指责。他表示，希望球队能够在总结经验的基础上重新出发。

结束世界杯征程后，孙兴慜将返回美国洛杉矶，备战美国职业足球大联盟新一阶段比赛。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社