전남·광주 교원단체 "통합교육청 조례 졸속" …심의 중단 촉구

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남·광주 교원단체들이 통합교육청 조직조례 심의 보류를 촉구했다.

전남·광주 지역 교원·교육전문직 10개 단체는 29일 전남도의회 앞에서 기자회견을 열고 '전남·광주통합특별시교육청' 행정기구 설치 조례안의 졸속 처리를 중단하고 심의를 보류할 것을 촉구했다.

전남·광주 교원단체 "통합교육청 조례 졸속 중단" 촉구. [사진=조은정 기자] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

통합교육청은 오는 7월 1일 출범한다. 단체들은 통합교육청 출범 취지에는 공감하면서도 조직의 기본 틀을 정하는 조례가 충분한 검토와 사회적 합의 없이 추진되고 있다고 지적했다.

특히 입법예고 기간이 5일에 그쳤고 교육현장 의견수렴과 공론화 과정, 주요 기능 조정에 대한 설명이 부족했다고 밝혔다.

사학 공공성과 투명성 강화를 맡아온 '사학정책팀'이 정책국에서 행정국으로 이관된 점도 문제로 제기됐다. 정책 기능이 약화되고 단순 행정 중심으로 후퇴할 수 있다는 우려다. 아울러 '기획조정실' 신설 역시 근거와 검토 과정이 충분히 공개되지 않았다고 덧붙였다.

김현주 전국교직원노동조합 광주지부장은 "지금 필요한 것은 속도가 아니라 방향"이라며 "교육현장 의견수렴과 사회적 논의 없이 추진되는 조직개편은 재검토가 필요하다"고 말했다.

김진희 전남교육전문직노동조합 위원장은 "교육청은 학교를 지원하는 조직이어야 한다"며 "본청은 슬림화하고 교육지원청을 강화하는 구조가 바람직하다"고 강조했다.

이들 단체는 ▲행정기구 설치 조례안 심의 보류▲교육공동체 참여 공론화 절차 마련▲조직개편 과정과 기능 조정에 대한 책임 있는 설명과 검증▲학교 지원과 교육자치 취지 반영 등을 요구했다.

단체들은 "통합교육청의 성패는 출범 시점이 아니라 조직 완성도와 신뢰에 달려 있다"며 의회의 신중한 심의를 촉구했다.

ej7648@newspim.com