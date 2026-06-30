상장사 4곳 중 1곳 한계기업…韓 증가 속도 주요국 최고

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회가 30일 국내 상장사 한계기업 비중을 발표했다
- 2025년 한계기업 비중 27.6%로 미국 다음 두 번째로 높았다
- 코스닥·예술체육여가업 등에서 한계기업 취약성이 두드러졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 2025년 국내 상장사 4곳 중 1곳 이상이 한계기업인 것으로 나타났다. 특히 2017년 이후 한계기업 비중 증가 속도는 주요국 가운데 가장 빨랐다.
30일 한국경제인협회가 주요국 상장사의 한계기업 추이를 분석한 결과, 2025년 한국의 한계기업 비중은 27.6%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 미국(30.7%)에 이어 주요국 중 두 번째로 높은 수준이다.
한국의 한계기업 비중은 2017년 11.8%에서 2025년 27.6%로 15.8%p 상승했다. 같은 기간 미국은 21.2%에서 30.7%로 9.5%p 올랐고, 프랑스는 5.5%p, 영국은 2.8%p, 독일은 2.3%p, 일본은 1.9%p 상승하는 데 그쳤다.
일시적 한계기업 비중도 높은 수준을 보였다. 2025년 한국의 일시적 한계기업 비중은 43.9%로 미국(44.0%)에 이어 주요국 중 두 번째로 높았다. 한국의 일시적 한계기업 비중은 2023년 41.8%, 2024년 43.7%, 2025년 43.9%로 3년 연속 40%대를 유지했다.
시장별로는 코스닥의 취약성이 두드러졌다. 2025년 코스닥 시장의 한계기업 비중은 32.6%로 코스피 시장(16.7%)의 약 2배에 달했다. 2017년 대비 증가 폭도 코스닥은 19.5%p로 코스피(7.1%p)를 크게 웃돌았다.
업종별로는 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업의 한계기업 비중이 60.0%로 가장 높았다. 이어 전문·과학 및 기술 서비스업(36.8%), 도매 및 소매업(36.4%), 정보통신업(32.5%), 제조업(25.6%) 순이었다.
이상호 한경협 경제본부장은 "우리나라 상장사의 한계기업 비중이 빠르게 증가하고 있는 것은 교역 여건 악화, 환율·원자재·인건비 등 비용 상승, 내수 부진 등 요인들이 겹치면서, 반도체를 제외한 주력 업종들의 경영 여건이 악화되고 있음을 시사한다"며 "기업 활력 제고와 경쟁력 회복을 위한 제도적 지원을 강화해야 한다"고 강조했다.
kji01@newspim.com