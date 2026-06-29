民调：李在明施政好评率连续六周下滑至46.5%

纽斯频通讯社首尔6月29日电 韩国民调机构Realmeter 29日公布的一项最新民意调查结果显示，总统李在明施政好评率连续第六周下滑，降至46.5%。

图为韩国总统李在明施政好评率趋势图。【图片=Realmeter提供】

此次调查受《能源经济新闻》委托，于22日至26日进行。结果显示，46.5%的受访者对李在明施政给予好评，较前一周下降0.2个百分点；49.5%的受访者给予差评，较前一周下降0.2个百分点；另有4%的受访者表示"不清楚"。

Realmeter分析认为，中央选举管理委员会选票管理问题持续发酵，民众对民生经济的不信任加剧，加之围绕取消检方补充侦查权、湖南（全罗道）半导体投资等议题，朝野持续展开政治攻防，共同导致总统好评率率延续跌势。

在同期进行的政党支持率调查（25日至26日）中，执政的共同民主党支持率为41%，较前一周上升0.9个百分点；最大在野党国民力量党支持率为42%，较前一周下降0.3个百分点。

Realmeter认为，围绕湖南半导体产业集群投资议题，共同民主党在光州、全罗地区以及40岁年龄层的支持率有所提升，带动整体支持率上升。其中，该党在光州、全罗地区支持率上升9.2个百分点，在大田、世宗、忠清地区上升6.8个百分点。

对于国民力量党，围绕党首张东赫去留问题的党内矛盾持续，导致其在首尔、忠清地区以及中间选民中的支持率有所流失；不过，由于保守阵营及岭南（庆尚道）地区核心支持群体保持凝聚，该党支持率仅小幅回落。

调查还显示，祖国革新党支持率为3.7%，改革新党为2.8%，进步党为1.5%，其他政党合计为2.1%，无党派人士占6.9%。

上述两项调查均采用100%无线自动应答方式进行，详细内容可查询韩国中央选举舆论调查审议委员会官方网站。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社