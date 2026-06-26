전재수 협치 행보 "시정 현안 전·현직 인사들과 소통 이어가겠다"

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전직 시장들과 부산 열정 공유

성과 이어가고 과제 해결 다짐

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 역대 부산시장을 잇따라 만나 시정 조언을 들으며 협치 행보를 이어가고 있다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.06.26

전재수 부산시장 당선인은 26일 페이스북을 통해 "부산을 위함에는 여야가 없고 전직과 현직이 따로 없다"고 밝혔다.

전 당선인은 "지난 일요일 문정수 전 시장을 시작으로 박형준·허남식·서병수 전 시장에 이어 이날 오거돈 전 시장까지 차례로 면담했다"고 설명했다.

전 당선인은 이들 전직 시장들과의 만남에 대해 "소속 정당도, 시정을 이끌었던 시기도 각기 다르지만 부산을 향한 뜨거운 사랑과 도시의 미래를 향한 고민만큼은 모두 같은 마음"이라고 말했다. 이어 "임기를 마무리하며 가슴에 남겨두신 아쉬움, 미처 다 채우지 못한 미완의 숙제들까지 가감 없이 들려주셨다"고 덧붙였다.

그는 "진심 어린 당부를 가슴에 담아 선배 시장들이 땀 흘려 일궈놓은 성과와 지혜는 더 크게 키우고 남겨진 과제는 세심하게 메워 나가겠다"면서 "앞서간 이들의 어깨 위에 올라설 때 우리는 더 멀리, 더 높은 미래를 볼 수 있다"고 강조했다.

전 당선인은 "선배 시장들의 성과는 계승하고 남은 과제는 보완해 나가겠다"며 "향후에도 시정 현안과 관련해 전·현직 인사들과 소통을 이어가겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com