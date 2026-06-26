한국거래소, 한국환경경제학회와 공동 정책포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 26일 한국환경경제학회와 정책포럼을 개최했다.
- 포럼에는 정부·학계·산업·금융 전문가 약 100명이 참석했다.
- 참석자들은 산업경쟁력과 환경 지속가능성 확보 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 26일 한국환경경제학회와 함께 '산업전환과 한국의 녹색전환, 그리고 전환금융'을 주제로 정책포럼을 개최했다고 밝혔다.
거래소에 따르면 이날 포럼에서 참석자들은 산업경쟁력과 환경 지속가능성을 동시에 확보하기 위한 방향성과 실행 방안을 모색했다.
행사는 두 개의 세션으로 구성돼 순차적으로 진행됐으며, 정부·학계·산업계·금융업계 등 전문가 약 100명이 참석했다.
제1세션 '한국의 녹색전환, 무엇을 목표로 하는가?'에서는 오일영 기후에너지환경부 기후에너지정책실장이 '2035 NDC와전환금융의 역할'을 발표했다. 이어 정은미 산업연구원 선임연구원이 '한국의 녹색전환에서 저탄소 산업전환의 위상' 발제에 나섰다.
제2세션 '전환금융, 도전과 기대'에서는 윤여창 한국개발연구원 연구위원이 '전환금융 프레임워크'를 설명하고, 진승우 기획예산처 탄소중립정책과장이 'K-VCM, 전환 금융의 관점에서'를 발표했다.
rkgml925@newspim.com