DL이앤씨, 8년 연속 신용등급 'AA-' 유지…수익성 회복세 반영

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1분기 말 순현금 1.3조·부채비율 87.5%

나이스신평 "사우디 법인세 영향 제한적"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 나이스신용평가 정기 평가에서 'AA-(안정적)' 등급을 유지했다. 주택사업 비용 부담 완화와 1분기 실적 개선 흐름, 사우디 법인세 부과 통지에 대한 대응 가능성 등이 종합적으로 반영됐다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026.06.25 chulsoofriend@newspim.com

DL이앤씨는 나이스신용평가의 정기 신용등급 평가에서 'AA-(안정적)' 등급을 유지했다고 25일 밝혔다. 2019년 이후 8년 연속 'AA-(안정적)' 등급을 유지하게 됐다.

나이스신용평가는 평가보고서에서 DL이앤씨의 사업 포트폴리오와 사업경쟁력, 사업기반을 등급 유지의 주요 근거로 제시했다. 주택 부문 원가율 개선에 따른 수익성 회복세와 현금창출력, 재무안정성도 반영했다.

현금흐름과 재무구조도 평가에 반영됐다. DL이앤씨의 최근 5개년 평균 잉여현금흐름은 2629억원이다.

나이스신용평가 관계자는 "분양 실적과 사업 구조를 바탕으로 향후에도 현금흐름을 유지할 것"이라고 말했다. 올해 1분기 말 기준 순현금은 1조2802억원, 부채비율은 87.5%다.

최근 사우디아라비아 과세당국은 DL이앤씨가 2006~2019년 현지에서 수주한 EPC 프로젝트와 관련해 법인세 추징금 8533억원을 부과한다고 통지했다. 이와 관련해 나이스신용평가는 중단기적으로 회사의 사업 및 재무안정성에 미치는 영향은 제한적이라고 평가했다. 현재 사우디에서 진행 중인 프로젝트가 없고 세액 납부 없이 불복 절차를 진행할 예정인 점 등을 감안해서다.

수익성도 개선되고 있다. 공사비 상승 시기에 착공한 사업장 비중이 줄고 주택 부문 원가율이 개선되면서 실적 회복세가 나타났다다. 올해 1분기 연결 기준 영업이익 1574억원, 영업이익률 9.1%를 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 94.3% 늘었고, 영업이익률은 4.6%포인트(p) 상승했다.

당기순이익은 1601억원으로 전년 동기 대비 429.5% 증가했다. 수익성이 높은 사업장의 매출 비중 확대와 원가율 개선 등을 바탕으로 영업수익성이 이어질 가능성이 크다.

DL이앤씨 관계자는 "이번 신용등급 평가를 통해 사업경쟁력과 사업기반, 재무안정성을 인정받았다"며 "수익성 중심의 내실경영과 리스크 관리를 바탕으로 실적 개선과 기업가치 제고를 이어가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. DL이앤씨가 나이스신용평가 정기 평가에서 받은 신용등급은 무엇입니까?

A. DL이앤씨는 나이스신용평가 정기 신용등급 평가에서 'AA-(안정적)' 등급을 유지했습니다. 2019년 이후 8년 연속 같은 등급을 유지하게 됐습니다.

Q. 나이스신용평가가 등급 유지를 판단한 주요 근거는 무엇입니까?

A. 사업 포트폴리오와 사업경쟁력, 사업기반이 주요 근거로 제시됐습니다. 주택 부문 원가율 개선에 따른 수익성 회복세와 현금창출력, 재무안정성도 반영됐습니다.

Q. DL이앤씨의 현금흐름과 재무구조는 어떻게 평가됐습니까?

A. 최근 5개년 평균 잉여현금흐름은 2629억원입니다. 올해 1분기 말 기준 순현금은 1조2802억원, 부채비율은 87.5%로 집계됐습니다.

Q. 사우디아라비아 법인세 추징금 통지는 신용도에 어떤 영향을 미친 것으로 평가됐습니까?

A. 나이스신용평가는 중단기적으로 DL이앤씨의 사업 및 재무안정성에 미치는 영향은 제한적이라고 평가했습니다. 현재 사우디에서 진행 중인 프로젝트가 없고 세액 납부 없이 불복 절차를 진행할 예정인 점 등이 고려됐습니다.

Q. 올해 1분기 DL이앤씨의 수익성은 어떻게 개선됐습니까?

A. 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 1574억원, 영업이익률은 9.1%를 기록했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 94.3% 늘었고 당기순이익은 1601억원으로 429.5% 증가했습니다.

chulsoofriend@newspim.com