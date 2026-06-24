진보 야당들 "통합특별시 주청사, 시민 공론화로 결정해야"

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조국혁신당·진보당, 잇따라 성명…'민주적 절차' 강조

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보 야권에서 전남광주통합특별시의 주청사를 시민 공론화 과정을 거쳐 결정하자고 제안했다.

24일 지역 정치권에 따르면 조국혁신당 광주시당과 전남도당은 전날 성명을 내고 "주청사 문제는 단순한 건물 위치가 아니라 통합특별시의 행정 철학과 균형발전, 미래 운영 방향을 결정하는 핵심 과제"라고 말했다.

그러나 "시민 공론화와 인수기구의 공식 결정 이전에 (지방자치법상) 주소재지 관련해 특정 지역(순천)을 공개적으로 언급했다"며 "통합을 통한 대도약의 출발선에서부터 지역 간 갈등과 불필요한 경쟁이 촉발되고 있다"고 꼬집었다.

(왼쪽부터) 광주시청·전남도청·전남 동부청사 전경. [사진=각 시·도]

통합특별시의회에 대해서도 "최근 논의가 행정 효율성과 시민 편익보다 지역 간 이해관계와 정치적 계산에 치우쳤다는 우려를 낳고 있다"며 "통합의 관점에서 접근해야 한다"고 당부했다.

양 시도당은 "특별시의 성공은 누군가의 일방적 결단이 아니라 시민의 동의에서 시작된다"며 "민주주의 원칙 위에서 통합의 방향을 다시 세워야 한다"고 주문했다.

진보당 광주시당은 최근 보도자료를 내고 "주청사와 의회 청사의 소재지를 3만명의 시민이 직접 참여하는 대규모 여론조사로 결정하자"고 제안했다.

우선 "방송 토론회와 공청회를 통해 집단 숙의 과정을 충분히 거친 후 대규모 여론조사로 최종 결정하는 것이 가장 공정하고 효율적인 해법이다"고 제언했다.

끝으로 "정치적 계산을 내려놓고 전남광주의 미래를 위한 최선의 방법과 최상의 결과를 함께 고민하는, 책임 있는 정치인의 모습을 기대한다"고 말했다.

이에 대해 민형배 통합특별시장 당선인 측은 "특별법에 따라 무안·동부·광주 3개 청사를 균형 있게 운영하되, 기능 배치와 운용 방안은 인수위 검토·시의회 협의·시도민 의견 수렴 과정을 거쳐 확정하겠다"는 입장이다.

bless4ya@newspim.com