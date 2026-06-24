황성빈, '김부장' 캐스팅…긴장감 더할 성민호 役

AI 핵심 요약beta
- 배우 황성빈이 24일 SBS 새 드라마 김부장에 합류했다
- 김부장은 딸을 되찾기 위해 위험한 남자가 된 아빠의 복수 액션 드라마다
- 황성빈은 주혜리의 위험한 친구 성민호 역을 맡아 긴장감을 더할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황성빈이 '김부장'에 합류한다.
24일 소속사 P&B엔터테인먼트 측은 황성빈이 SBS 새 금토드라마 '김부장'의 성민호 역으로 캐스팅됐다고 전했다.
오는 26일 첫 방송되는 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.
극 중 황성빈은 주강찬(주상욱)의 딸 주혜리(유지안)의 위험한 친구 성민호 역을 맡았다. 성민호는 주혜리와 김민지(서수민)가 치열하게 대립하는 과정 속에서 긴장감을 더욱 불어넣는 역할이다. 이에 황성빈은 입체적인 표현력으로 인물의 매력을 끌어올리며 극의 몰입도를 높일 전망이다.
황성빈은 넷플릭스 영화 '사마귀', SBS '트라이:우리는 기적이 된다', 넷플릭스 오리지널 시리즈 '애마', 티빙 '러닝메이트', 웨이브 오리지널 드라마 '약한영웅 Class 1' 등 다양한 화제작에 출연하며 꾸준한 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 작품 '김부장'을 통해서도 보여줄 새로운 연기 변신에 많은 이목이 집중된다.
SBS 새 금토드라마 '김부장'은 오는 26일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com