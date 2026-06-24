한은 "시장금리 올라도 금융시스템 충격 제한"

단기적 시장 불안 있지만 중장기적 금융안정

금리 상승, 가계부채·자산가격 동반상승 억제

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 시장금리가 상승하더라도 국내 금융시스템 전반으로 충격이 확산될 가능성은 크지 않다는 한국은행의 분석이 나왔다.

단기적으로 취약차주와 중소기업의 부실 위험이 커질 수 있지만 금융기관의 이자이익 증가 등을 감안하면 자본비율 하락 폭은 업권별 최대 0.2%포인트에 그칠 것이란 분석이다.

한국은행이 24일 발표한 '2026년 상반기 금융안정보고서'에 따르면 금리상승에 따른 금융기관의 자본비율 하락 폭은 업권별로 최대 0.2%포인트 수준에 머물 것으로 추산됐다.

금리가 오르면 가계와 기업의 이자 부담이 늘면서 금융기관의 신용손실이 확대될 수 있다. 다만 대출금리 상승으로 예대마진과 이자이익이 늘어 손실을 상당 부분 상쇄할 것이란 분석이다. 금융시스템 전체의 복원력에 미치는 영향은 제한적이라는 평가다.

[자료= 한국은행]

채권시장 충격이 단기자금시장으로 번질 가능성도 크지 않은 것으로 분석됐다. 그간 증권회사와 레포펀드를 중심으로 국채 환매조건부채권(RP) 거래가 늘었지만 국채 담보 RP에는 103~107%의 최소증거금이 적용되고, 레포펀드의 레버리지도 순자산의 400% 이내로 제한돼 있는 등 높은 규제 수준이 유지되고 있기 때문이다.

중장기적으로는 시장금리 상승이 금융안정에 긍정적으로 작용할 것으로 예상했다. 금리가 오르면 대출을 활용한 주택·주식 투자가 줄고 자산가격 상승 기대도 낮아져 가계부채와 자산가격의 동반 상승을 억제할 수 있다는 설명이다.

올해 1분기 금융취약성지수(FVI)는 46.0으로 2008년 이후 장기평균인 45.7을 소폭 웃돌았다. 한은은 과거 통화정책이 긴축으로 전환된 이후 주택과 주식 등 자산가격 부문을 중심으로 FVI가 하락했다며 향후 금리 상승도 금융불균형을 완화할 것으로 내다봤다.

다만 금리상승에 따른 단기적인 위험은 남아 있다. 금융시스템의 단기 불안 상황을 보여주는 금융불안지수(FSI)는 지난 5월 17.2로 주의단계 기준인 12를 웃돌았다. 지난해 12월의 16.3보다도 높은 수준이다.

금리가 추가로 오르면 이미 상환능력이 약화한 취약차주와 중소기업의 부실이 장기화할 가능성도 있다. 올해 1분기 가계 취약차주의 연체율은 5.5%로 나타났으며, 취약차주 가운데 1년 이상 연체가 지속된 장기 연체차주 비중은 8.0%까지 높아졌다.

기업대출 연체율도 올해 1분기 말 2.43%로 장기평균 1.62%를 웃돌았다. 특히 중소기업의 이자보상배율은 지난해 -0.4배로, 2024년 -0.7배보다 개선됐지만 영업이익으로 이자비용을 감당하지 못하는 상태가 이어졌다.

한은은 시장의 통화정책 기대가 급격하게 바뀌면 외국인의 국고채 매도 등으로 시장금리 변동성이 확대될 수 있다고도 짚었다. 부동산과 도소매업 등 내수 업종의 부실이 늘 경우 금융기관의 자산건전성에 부담이 될 수 있다는 경고다.

한은은 "시장금리 상승에 따른 단기적인 위험은 금융불균형 완화 효과가 나타나면서 점차 줄어들 것으로 보인다"며 "금융시장 변동성 확대에 대비하는 동시에 취약부문의 부실을 시의적절하게 관리해야 한다"고 설명했다.

romeok@newspim.com