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"출렁다리에서 캠핑장까지"…'무릉별유천지 2단계 사업' 동해 관광 체질 바꾼다

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  • 동해시가 23일 무릉별유천지 2단계 230억 재정사업을 추진했다.
  • 진입도로·열린관광지·웰컴센터·캠핑장 등으로 교통·접근성·체류 한계를 보완한다.
  • 산업유산·야간관광 결합으로 동해안 내륙형 복합 체류 관광거점 도약을 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

라벤더축제 한계 넘는 '체류형 관광 허브' 시험대
웰컴센터·캠핑장·열린관광지…강원 동해안 관광지도 재편 신호탄

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 무릉별유천지에 230억원 규모의 2단계 재정사업을 본격 추진하면서 라벤더축제로 드러난 교통·편의·체류 한계를 보완하고 강원 동해안 관광지도를 흔들 수 있을지 주목된다.

앞서 '2026 무릉별유천지 라벤더축제'는 9일간 8만명, 사전행사를 포함해 총 10만명이 찾으며 야간관광과 체류형 관광 가능성을 확인했다. 다만 교통 접근성, 수용 가능한 체류 인프라, 사계절 콘텐츠 부족 등 구조적 한계도 함께 드러났다. 

동해시 무릉별유천지.[사진=동해시] 2026.05.21 onemoregive@newspim.com

동해시 '무릉별유천지 공공(공모)사업 선정 및 추진현황'을 보면 2단계 재정사업은 국고보조 2건, 강원도 공모 5건, 지방소멸대응기금 2건 등 9개 사업으로 구성되며 총사업비는 229억7900만원이다. 2026~2028년까지 추가 투입될 예산만 176억3900만원에 달해 사실상 무릉별유천지 전역을 체류형·포용형 관광지로 재구성하는 '패키지 업그레이드'에 가깝다.

세부적으로는 쇄석장 문화재생사업, 무릉정령 예술폭포, 진입도로 마무리 공사, 웰컴센터, 라벤더 복합문화공간, 국민여가캠핑장, 스톤가든&로드, 열린관광지, 하늘바람 출렁다리 등이 단계적으로 추진·완료된다.

하늘바람 출렁다리는 이미 조성돼 라벤더축제 기간부터 개방·운영 중이며 이번 축제에서 야간관광 흥행을 이끈 핵심 시설로 자리 잡았다.

◆교통·접근성·수용력, 구조적 약점 어디까지 보완되나

라벤더축제는 야간 방문 비율이 13%를 넘기고 평일 야간 입장객도 꾸준히 증가했지만 대중교통·주차·보행 동선 등에서 피크시간 혼잡과 접근성 한계가 뚜렷했다. 이러한 문제는 관광객 증가세가 이어질 경우 구조적인 '병목'으로 작용할 가능성이 크다는 지적이 나왔다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해 무릉별유천지 청옥호. 2025.06.15 onemoregive@newspim.com

2단계 사업 가운데 '진입도로 마무리 공사'와 '열린관광지 조성'은 이 같은 약점을 직접 겨냥하고 있다. 삼화동 산54-1 일원에 상징게이트 2개소와 조경쉼터 2개소 등을 포함한 진입도로 정비가 2026~2027년 추진되며 무릉별유천지 일대에는 BF(장애물 없는 생활환경) 키오스크 교체, 셔틀버스 스마트쉘터, 무장애 안내판, 전망엘리베이터 설치가 2026년 내 완료될 예정이다.

이는 단순 도로 확장뿐 아니라 방문객 흐름을 관리하고 교통약자를 포함한 전 연령층의 접근성을 높이는 방향으로 설계돼 있다. 축제 때마다 제기되던 '차량은 몰리는데 사람은 걷기 불편한 관광지'라는 한계를 상당 부분 완화할 수 있을 것으로 기대된다.

라벤더축제가 보여준 또 다른 과제는 '볼거리는 생겼지만 머물 공간과 시간은 아직 부족하다'는 점이었다. 야간콘텐츠에 대한 호응에도 불구하고 숙박·휴식·체험을 묶어낼 거점 공간이 마땅치 않아 소비와 체류시간 확대에 제약이 있었다.

이를 겨냥해 동해시는 2025~2027년 삼화동 산110-5 일원에 연면적 1150㎡ 규모의 1층 건축물로 웰컴센터를 건립한다. 단순 안내소가 아니라 체험공간을 포함한 복합 시설로 기획돼 있어 입장·안내·체험·휴식이 한 번에 이뤄지는 '관광 허브' 역할을 맡게 된다.

같은 기간 삼화동 산143-3 일원에는 8040㎡ 규모의 국민여가캠핑장이 조성된다. 관리동, 사이트, 조명 등 캠핑 인프라가 갖춰지면 당일치기 위주의 방문 패턴을 1박2일 이상 체류형으로 전환하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

라벤더 복합문화공간(지상 2층, 교육장·주민복합문화공간)까지 완성되면 지역 주민과 관광객이 함께 쓰는 생활·문화 거점으로 확장될 수 있다.

여기에 2026~2028년 추진되는 스톤가든&로드 조성사업은 폐광지 자원을 활용해 1만2000㎡ 규모의 스톤가든과 120m 길이의 스톤로드를 만드는 사업으로 산업유산과 예술·경관을 결합한 체류형 산책 콘텐츠로 기대를 모은다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 2024년 무릉별유천지 라벤더 축제 기간 청옥호에서 페달카약을 체험할 수 있다. 2024.06.08 onemoregive@newspim.com

◆산업유산·야간관광 결합…강원 관광지도에 '동해 축' 부상

무릉별유천지는 석회석 채굴 산업시설 부지를 재생해 조성된 대표적인 산업문화관광지다. 에메랄드빛 호수와 절벽, 체험시설에 더해 쇄석장 문화재생사업(지하 4층·지상 1층 규모 내부 리모델링, 음향·영상·조명 콘텐츠 도입)이 완료되면 단순한 포토존을 넘어 공연·전시·미디어아트까지 가능한 실내 문화플랫폼으로 확장될 전망이다.

강릉이 커피·해변·문화축제로, 속초가 설악산·먹거리로 양양이 서핑과 젊은 층 중심 관광으로 이미 색깔을 굳힌 상황에서 동해는 '산업유산+체험+야간관광'을 결합한 독자적인 축을 만들 수 있는 기반을 마련하는 셈이다.

라벤더축제의 10만명 흥행과 출렁다리·레이저쇼를 중심으로 한 야간관광 호응은 이 같은 전략의 시험무대였다고 볼 수 있다.

2단계 사업이 계획대로 2028년까지 마무리될 경우 동해시는 해변 중심의 동해안 관광벨트에 '내륙형 복합 체류지'를 보완하는 구조를 갖게 된다. 강원 동해안 관광지도가 '강릉·속초·양양' 3강 구도에서 '동해·삼척·태백' 등 산업·지질·레저 자원을 가진 도시로 확장되는 계기가 될 수 있는 전환점이 될 것으로 전망된다.

◆남은 변수는 콘텐츠와 운영…"재방문 설계가 승부처"

관건은 인프라 확충이 실제 재방문·소비 확대·지역경제 파급으로 이어지느냐다. 야간 방문 비율이 13%대에 머물고있는 만큼 출렁다리·레이저쇼·예술폭포·스톤가든 등 시설을 어떻게 연계 프로그램과 패키지 상품으로 엮어낼지가 승부처가 될 것으로 보인다.

무릉별유천지.[사진=동해시] 2025.05.20 onemoregive@newspim.com

또 웰컴센터와 복합문화공간, 캠핑장이 각각 따로 운영될 경우 '분절된 공간'에 그칠 수 있어 통합 브랜드와 동선·예약·이용권을 아우르는 운영 전략이 필요하다는 목소리도 나온다. 교통·주차·셔틀 동선 역시 축제 기간이 아닌 사계절 상시 운영 관점에서 재점검해야 한다는 지적이다.

동해시민 A씨는 "무릉별유천지는 이미 전국적인 관심을 받는 자연·체험형 관광지로 자리 잡고 있는 만큼 2단계 재정사업을 통해 교통·편의·체험 인프라를 보완하고 차별화된 야간·체류형 콘텐츠를 지속 확대해 강원권을 대표하는 관광거점으로 도약하는 과제가 민선9기에 달려 있다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

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서울시의회 전반기 의장 경선 6파전 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 제12대 서울시의회의 전반기 의장 선출이 일주일 앞으로 다가오면서 출마자들의 움직임도 긴박해지고 있다. 23일 서울시의회에 따르면 전반기 의장 선거에는 김기덕(5선), 김인제(4선), 강동길(3선), 봉양순(3선), 임만균(3선), 이승미(3선) 시의원이 도전장을 던졌다. 6명은 모두 시의회 다수당인 더불어민주당 소속이다. 민주당은 오는 29일로 예정된 의원 총회에서 내부 경선을 통해 의장 후보를 선출한다. 6·3 지방선거에서 민주당 80석, 국민의힘 38석으로 재편된 시의회에서는 차기 의장이 오세훈 서울시장과의 관계 설정을 비롯한 서울시와 시의회 간 견제와 협력 사이 균형을 어떤 방식으로 연출할지가 중요한 관전 포인트다. 시의회 민주당에서는 당초 최다선의 김기덕 시의원과 4선의 김인제 시의원이 유력 후보로 거론됐다. 그러나 3선인 강동길·봉양순·임만균·이승미 시의원도 잇따라 출마 의사를 밝히면서 의장 선거 경쟁은 예상보다 치열해졌다. 이번 선거는 추대가 아닌 투표로 의장에 선출될 공산이 커졌다는 점에서 후보들을 검증하는 물밑 작업도 더욱 속도를 낼 것으로 보인다. 민주당은 내부 경선으로 의장 후보를 선출한 뒤 7월 초(미정) 개원하는 제12대 서울시의회 첫 임시회에서 투표를 통해 전반기 의장을 확정 짓는다.  당장 의장 후보자들은 한목소리로 오 시장의 역점 사업인 한강버스와 광화문광장 감사의 정원 예산·특혜 논란, 삼성역 철근 누락 사태 등을 정조준하면서 고강도 행정감사와 진상조사를 예고하고 있다. 누가 되든 주요 현안을 둘러싼 충돌이 재현될 가능성은 높다는 진단이다. 서울시의회 본관 [뉴스핌 DB] 김기덕 시의원은 최다선의 경륜과 오 시장에 대한 견제 능력을 핵심 경쟁력으로 내세웠다. 김 의원은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "무상급식 시기부터 오 시장을 지켜봐 온 만큼 정책 방향과 문제점을 누구보다 잘 알고 있다"며 전시 행정과 잘못된 사업을 바로잡을 적임자임을 강조했다. 의장으로서의 운영 방향으로는 협치와 원칙을 꼽았다. 그는 "다수당인 민주당 중심의 책임 있는 운영을 하되, 국민의힘과도 필요한 협력은 이어가겠다"며 "다만 잘못된 정책을 바로잡는 데 대한 반대는 용납할 수 없다"고 밝혔다. 의원 1인당 1지원관 제도 도입, 상임위원회 중심 운영 강화 등 의회 내부 개혁 과제도 속도를 낸다는 계획이다.  김인제 시의원은 오 시장을 상대로 한 '유능한 견제'를 핵심 비전으로 내세웠다. 김 의원은 인터뷰에서 "방만한 예산 집행과 전시성 사업을 철저히 검증해 시민의 삶에 필요한 예산으로 되돌려야 한다. 혈세 낭비 사업은 하나하나 따져 바로잡겠다"며 4선 중진으로서 오 시장을 제대로 상대할 적임자가 바로 자신이라고 밝혔다. 그는 의장에 당선되면 의장실을 '민생 전략사령부'로 전환하겠다는 구상이다. 서울시와 정책협의체를 꾸려 시의원 118명의 지역 공약을 체계적으로 이행하고 시장 공약과 동일한 수준으로 관리하겠다는 복안이 깔렸다. 1인 1지원관 제도 도입을 추진해 의정 활동 지원을 강화하겠다는 의지도 피력했다.  kh99@newspim.com 2026-06-23 13:50
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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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