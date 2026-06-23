[인사] 충남교육청

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 7월1일자 정·퇴직과 승진 인사를 단행했다
- 3급·4급에서 국장, 평생교육원장 등 승진·전보를 실시했다
- 5급에서 정년·명예퇴직, 전보와 파견·지원근무 인사를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
충남교육청 7월 1일자 인사발령
◇ 3급 정년퇴직
▲이종국
◇ 3급 퇴직준비교육
▲퇴직준비교육(26.7.1.~27.6.30.) 남도현, 김희홍
◇ 3급 전보
▲행정국장 최병묵
◇ 3급 승진
▲기획국장 이병철 ▲평생교육원장 안민호
◇ 4급 정년퇴직
▲김규수, 이대주, 배지현, 이기영
◇ 4급 퇴직준비교육
▲퇴직준비교육(26.7.1.~27.6.30.) 정명옥
◇ 4급 전보
▲소통담당관 소통담당관 이형래 ▲감사관 감사총괄서기관 류홍 ▲예산과장 신의식 ▲총무과장 이진석 ▲교육과정평가정보원 총무부장 이정삼 ▲남부평생교육원장 장동묵 ▲천안교육지원청 행정국장 김기헌
◇ 4급 승진
▲총무과(공주대 파견) 복정수 ▲학생교육문화원 총무부장 유병수 ▲평생교육원 평생학습부장 박성숙
◇ 5급 정년퇴직
▲박진서, 이정한, 송성만, 최원구, 허욱
◇ 5급 특별승진 및 명예퇴직
▲김승환, 신승민, 임만혁
◇ 5급 퇴직준비교육
▲퇴직준비교육(26.7.1.~27.6.30.) 이수민, 최현숙, 장금례, 신제국, 이정관, 김윤미 ▲퇴직준비교육(26.7.1.~26.12.31.) 최주흥
◇ 5급 전보
▲소통담당관 홍보소통팀장 김봉희 ▲학교지원과 학교육성팀장 이윤경 ▲학교지원과 사학팀장 이남규 ▲총무과 총무팀장 김기세 ▲총무과 민원기록팀장 이학진 ▲총무과 노사협력팀장 고영준 ▲행정과 교육공무직인사팀장 이철규 ▲미래학교추진단 미래학교기획팀장 안동원 ▲도의회사무처 전문위원 박월만 ▲안전수련원 총무부장 육수정 ▲서부평생교육원 평생학습부장 이종우 ▲진로융합교육원 총무부장 김영삼 ▲천안업성고 행정실장 이대규 ▲천안불당고 행정실장 장인성 ▲대천고 행정실장 송요완 ▲서천여자고 행정실장 황규일 ▲청양고 행정실장 황성익 ▲덕산고 행정실장 임지숙 ▲천안교육지원청 행정과장 윤여찬 ▲천안교육지원청 재무과장 유영아 ▲공주교육지원청 행정과장 신수철 ▲아산교육지원청 행정과장 이문형 ▲한들물빛초(아산) 행정실장 이재우 ▲논산계룡교육지원청 행정과장 김성옥 ▲금산교육지원청 행정과장 이경일 ▲홍성교육지원청 행정과장 김기봉 ▲보성초(예산) 행정실장 김영재 ▲재무과 전산팀장 백승일 ▲교육과정평가정보원 정보운영과장 백승국 ▲남부평생교육원 문헌정보부장 이인하 ▲시설과 기술지원팀장 이광수 ▲천안교육지원청 시설과장 김태형
◇ 5급 지원근무 연장
▲총무과지원근무(26.7.1.~26.9.30.) 이권식
◇ 5급 파견연장
▲총무과(교육부 파견) 김정운
gyun507@newspim.com